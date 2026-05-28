Oto polska cena Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi Watch S5 46 mm i Xiaomi Buds 6

Dziś – 28 maja 2026 roku – chiński gigant oficjalnie wprowadził do Polski smartfony Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro oraz opaskę Xiaomi Smart Band 10 Pro, smartwatch Xiaomi Watch S5 46 mm i słuchawki Xiaomi Buds 6. Oto polskie ceny tej ostatniej trójki.

Jako że słuchawki Xiaomi Buds 6 zadebiutowały w grudniu 2025 roku, smartwatch Xiaomi Watch S5 został zaprezentowany w marcu 2026 roku, a opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro miała premierę w maju 2026 roku, część z Was może już wiedzieć, co oferują, dlatego od razu zaczniemy od cen w Polsce, a następnie pokrótce omówimy każde z ww. urządzeń.

Nie przedłużając, tyle kosztują nowości chińskiej firmy w Polsce:

Xiaomi Buds 6 – 499 złotych,

Xiaomi Watch S5 46 mm – 749 złotych (czarny, srebrny) lub 849 złotych (wersje Ceramic Blue i Jungle Green),

Xiaomi Smart Band 10 Pro – 329 złotych (czarny, srebrny, różowy),

Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC – 399 złotych (czarny, srebrny, biały).

W przypadku zakupu Xiaomi Smart Band 10 Pro przysługuje 3-miesięczny, bezpłatny okres próbny Clue Plus. Usługa ta oferuje takie funkcje, jak zaawansowana analiza cyklu, dokładne prognozy płodności, śledzenie ciąży i perimenopauzy oraz wiele innych. Promocja obowiązuje do 27 maja 2027 roku.

Taki cennik pozytywnie zaskakuje, ponieważ informacje o cenach Xiaomi Buds 6, Xiaomi Watch S5 46 mm i Xiaomi Smart Band 10 Pro (NFC) w euro wskazywały, że trzeba będzie zapłacić zauważalnie więcej.

Co więcej, Xiaomi Smart Band 9 Pro (bez NFC) w momencie premiery w Polsce kosztował więcej, bo 389 złotych. Smartwatch Xiaomi Watch S4 47 mm i słuchawki Xiaomi Buds 5 były już jednak tańsze (odpowiednio od 699 do 749 złotych i 449 złotych).

Krótka charakterystyka Xiaomi Buds 6, Xiaomi Watch S5 46 mm i Xiaomi Smart Band 10 Pro

Xiaomi Buds 6 to najnowsze, flagowe słuchawki TWS chińskiego przedsiębiorstwa. Wyposażone są w 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny z potrójnym magnesem, połączony z membraną pokrytą 24-karatowym złotem. Dodatkowo zostały dostrojone przez zespół Harman Golden Ear Team, więc klienci mogą oczekiwać wysokiej jakości dźwięku. Szczególnie że oferują one technologię Qualcomm aptX Lossless.

Słuchawki Xiaomi Buds 6 mogą też zapewnić dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy oraz redukcję szumów AI, która tłumi do 95 dB hałasu otoczenia. Na pokładzie jest również ANC i akumulatory, które mają wystarczyć na 6 godzin działania (czas pracy z etui sięga zaś 35 godzin).

Smartwatch Xiaomi Watch S5 46 mm zaś oferuje 1,48-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 480×480 pikseli i jasności do 2500 nitów oraz akumulator o pojemności 815 mAh, który ma wystarczyć na nawet 21 dni działania. Na jego pokładzie są też GPS i NFC, a także ponad 150 trybów sportowych i nowy Tryb pasji, który wykrywa gesty wykonywane w trakcie kibicowania lub śledzenia wydarzeń muzycznych i przekształca je w mierzalne dane, takie jak tętno, spalone kalorie czy liczbę wydanych okrzyków.

Nowa opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro jest natomiast wyposażona w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,74 cala, rozdzielczości 480×336 pikseli i jasności do 2000 nitów, który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz. Całość waży 21,6 grama, ma ramę z aluminium (grubość urządzenia wynosi 9,7 mm) i jest odporna na wodę do 5 ATM.

Do dyspozycji użytkowników jest też GPS, ponad 150 trybów sportowych i akumulator, który ma zapewnić nawet 21 dni działania. Producent deklaruje, że opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro ma lepiej wykrywać moment zaśnięcia oraz – podobnie jak Xiaomi Watch S5 46 mm – potrafi śledzić zmienność tętna (HRV) podczas snu.