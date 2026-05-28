Oficjalnie: będzie można zapłacić za dodatkowe funkcje na Facebooku, Instagramie i WhatsAppie

Meta, ustami Head of Product Naomi Gleit, oficjalnie poinformowała o wdrożeniu subskrypcji na Facebooku, Instagramie i WhatsAppie. Dzięki nim użytkownicy i firmy zyskają dostęp do ekskluzywnych funkcji.

Nowe subskrypcje Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus oficjalnie zaanonsowane

Facebook, Instagram i WhatsApp to jedne z najpopularniejszych platform społecznościowych i komunikatorów. Można z nich korzystać za darmo, ale też za opłatą, ponieważ od listopada 2023 roku możliwe jest zapłacenie za brak reklam na Facebooku i Instagramie. W tym samym roku także wprowadzono w Polsce subskrypcję Meta Verified.

Już w styczniu 2026 roku pojawiła się informacja, że Meta planuje udostępnić płatne subskrypcje na Facebooku, Instagramie i WhatsAppie, które zapewnią użytkownikom dostęp do ekskluzywnych funkcji. Teraz amerykański gigant ustami Head of Product Naomi Gleit oficjalnie zaanonsował trzy subskrypcje:

Facebook Plus,

Instagram Plus

oraz WhatsApp Plus.

Jak powiedziała Naomi Gleit, mają one zapewnić użytkownikom więcej sposobów na wyrażenie i łączenie się w aplikacjach Meta. Od razu zapowiedziała też, że w przyszłości będą dodawane kolejne funkcje.

Początkowo subskrypcja zwiększy możliwości w obszarze wykorzystania Meta AI – zapewni większą pojemność (limit), obsługę większych i bardziej złożonych poleceń oraz więcej miejsca do tworzenia.

Przygotowano również specjalne udogodnienia dla firm i twórców. Mowa tu o narzędziach premium, dzięki którym zwiększą swoją widoczność, stworzą bardziej atrakcyjną dla odbiorców zawartość, zautomatyzują zadania i ochronią swoją markę.

Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus będą dostępne w ramach jednej subskrypcji – Meta One

Naomi Gleit zdradziła również, że w planach jest stworzenie jednej subskrypcji, która połączyłaby Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus w jednym pakiecie – w sposób, który miałby sens. W przyszłości użytkownicy mogą zobaczyć testowanie tego rozwiązania.

Ceny, według portalu Engadget, wynoszą:

Facebook Plus – 3,99 dolarów (równowartość około 15 złotych) miesięcznie,

Instagram Plus – 3,99 dolarów miesięcznie,

WhatsApp Plus – 2,99 dolarów (~11 złotych) miesięcznie.

Cena Facebook Plus, Instagram Plus i WhatsApp Plus w Polsce nie jest jeszcze znana, choć w przeszłości pojawiła się informacja, że w ramach testów subskrypcja WhatsApp Plus była oferowana w Europie za 2,49 euro (~11 złotych).

W przeszłości Meta testowała także możliwość wyłączenia reklam na WhatsAppie za 4 euro (~17 złotych). Tej subskrypcji wciąż jednak nie zaanonsowano oficjalnie.