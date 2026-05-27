Znamy cenę Xiaomi Smart Band 10 Pro (NFC) i Xiaomi Watch S5 w Europie

Choć oficjalna premiera nastąpi dopiero jutro, tj. 28 maja 2026 roku, to już dziś wiemy, jaka będzie cena Xiaomi Smart Band 10 Pro (NFC) i Xiaomi Watch S5 oraz Xiaomi Buds 6 w Europie.

Taka będzie cena Xiaomi Smart Band 10 Pro (NFC) i Xiaomi Watch S5 oraz Xiaomi Buds 6 w Europie

Już 28 maja 2026 roku odbędzie się globalna premiera smartfonów Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Tego dnia na europejski rynek wprowadzone zostaną również inne urządzenia, które wcześniej zaprezentowano w Chinach. Pojawiły się one już na hiszpańskiej stronie marki wraz z informacją o cenach:

Xiaomi Smart Band 10 Pro – 99,99 euro (równowartość około 425 złotych),

Xiaomi Smart Band 10 Pro NFC – 119,99 euro (~510 złotych),

Xiaomi Watch S5 46 mm – 219,99 euro (~930 złotych),

Xiaomi Buds 6 – 149,99 euro (~635 złotych).

Xiaomi Watch S5 (fot. Xiaomi)

Dla przypomnienia, poprzednicy kosztowali w momencie polskiej premiery:

Xiaomi Smart Band 9 Pro (bez NFC) – 389 złotych,

Xiaomi Watch S4 47 mm – od 699 do 749 złotych,

Xiaomi Buds 5 – 449 złotych.

W każdym przypadku, po bezpośrednim przeliczeniu, ceny są zatem wyższe, dlatego należy przygotować się na większy wydatek.

Co zaoferują Xiaomi Smart Band 10 Pro (NFC) i Xiaomi Watch S5 oraz Xiaomi Buds 6?

Najnowsza opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro ma ekran AMOLED o przekątnej 1,74 cala i rozdzielczości 480×336 pikseli (336 ppi), który świeci z jasnością do 2000 nitów (do 1500 nitów w HBM) oraz odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz. Cała konstrukcja cechuje się grubością 9,7 mm i odpornością do 5 ATM oraz może pracować na akumulatorze do 21 dni dzięki akumulatorowi o pojemności 350 mAh. Dostępny jest też GPS, a moduł NFC można wykorzystać do płatności zbliżeniowych.

Xiaomi Smart Band 10 Pro (fot. Xiaomi)

Nowy smartwatch Xiaomi Watch S5 ma z kolei obudowę o średnicy 46 mm i grubości 10,99 mm, a całość waży (bez paska) 46 gramów. Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wyświetlacz AMOLED ma średnicę 1,48 cala i rozdzielczość 480×480 pikseli (323 ppi) oraz jasność do 2500 nitów (1500 nitów w HBM).

Podobnie jak opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro (NFC), smartwatch Xiaomi Watch S5 oferuje również moduł GPS i czas pracy sięgający 21 dni. Ponadto producent wspomina o NFC i płatnościach, choć ta informacja nie jest akurat wyeksponowana na stronie produktu. Poprzednikiem można jednak płacić zbliżeniowo, więc następcą też powinno się dać.

Z kolei nowe słuchawki Xiaomi Buds 6 wyposażono w 11-milimetrowy, pozłacany 24-karatowym złotem przetwornik z trzema magnesami. Każda słuchawka waży 4,4 grama, cechuje się odpornością IP54 i zapewnia transmisję dźwięku do 24 bit/48 kHz z prędkością do 2,1 Mb/s.

Xiaomi Buds 6 (źródło: Xiaomi)

Model ten oferuje również dźwięk przestrzenny z funkcją śledzenia ruchów głowy i ANC z redukcją hałasu do 95 dB podczas połączeń. Producent deklaruje, że słuchawki Xiaomi Buds 6 mogą działać do 6 godzin na jednym ładowaniu i do 35 godzin z etui ładującym. Klienci będą mieli do wyboru cztery kolory.