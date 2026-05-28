Przy tym smartfonie nawet iPhone to taniocha

Chociaż – jak się spodziewamy – składany iPhone Ultra może kosztować co najmniej 10000 złotych (podobnie jak iPhone 17 Pro Max 1 TB), to przy tym smartfonie będzie wręcz „śmiesznie tani”. Za ten model trzeba bowiem zapłacić znacznie więcej.

W cenie tego smartfona można by kupić dwa składane iPhone’y Ultra

Losy tej marki są pełne zwrotów akcji. W 2017 roku Vertu ogłosiło zakończenie działalności z powodu problemów finansowych. W kolejnych latach wprowadzała jednak na rynek kolejne modele, a dziś zdaje się prężnie działać, oferując szeroki wachlarz urządzeń. Portfolio Vertu nie ogranicza się bowiem do smartfonów – znajdują się w nim także m.in. smartwatche, inteligentne pierścienie i słuchawki. Przy tym marketing jest dość… osobliwy.

Wszystko to w – patrząc z perspektywy przeciętnego klienta – w absurdalnie wysokich cenach. Nowy smartfon Vertu AlphaFold nie wyłamuje się z tego schematu. Widnieje bowiem przy nim cena w wysokości 25605 złotych. Zawiera się w niej darmowa wysyłka oraz usługi concierge 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

Wysoka cena Vertu AlphaFold jest (przynajmniej częściowo) uzasadniona

Wysoka cena wynika również z faktu, że smartfon Vertu AlphaFold wykorzystuje ręcznie opracowywane, rzadkie materiały oraz wyrafinowaną inżynierię składania. Ponadto oferuje Hermes Agent, który może łączyć się z ponad 70 aplikacjami i wykonywać polecenia głosowe, a do tego z czasem coraz lepiej poznaje użytkownika, aby być bardziej użytecznym.

Vertu AlphaFold (źródło: Vertu)

Autoryzowani klienci korporacyjni mogą też łączyć się z systemami ERP, CRM, finansowymi, zatwierdzania, magazynowania, sprzedaży, raportowania i przesyłania wiadomości poprzez wdrożenie prywatne. Do zakupu może zachęcić również deklaracja ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzięki Prywatnej Przestrzeni, szyfrowaniu typu end-to-end, odizolowanym przestrzeniom systemowym, szyfrowanemu V-Talk i ochrony na poziomie sprzętowym.

Na cenę Vertu AlphaFold wpływa także fakt, że to smartfon składany jak książka, a takie konstrukcje co do zasady są drogie. Sama specyfikacja techniczna nie jest jednak wyśrubowana, ponieważ na pokładzie znajduje się m.in. ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Supreme oraz aparat o rozdzielczości 5 Mpix, który (podobno) pełni rolę… teleobiektywu (chyba że zgubiło się zero – wtedy miałoby to sens).

Vertu AlphaFold (źródło: Vertu)

Smartfon Vertu AlphaFold wyposażony jest też w 16 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej (co przy dzisiejszych cenach pamięci w pewnym stopniu uzasadnia tak wysoką cenę urządzenia) oraz 6,53-calowy ekran na zewnątrz i 8,05-calowy wewnątrz. Do dyspozycji są również 50 Mpix aparat główny, 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 20 Mpix do rozmów wideo.

Całość waży 264 gramów i jest zasilana przez akumulator o pojemności 6500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 65 W. W dostępnych dziś w sprzedaży wersjach wykorzystano m.in. skórę cielęcą.