Tak ma wyglądać Samsung, który będzie konkurował ze składanym iPhonem

W 2026 roku producent z Korei Południowej zaprezentuje dwa smartfony składane jak książka. Jeden z nich jest szczególnie interesujący, ponieważ będzie to pierwszy taki model w ofercie Koreańczyków. W sieci pojawiło się wideo, które pokazuje, jak ma wyglądać na żywo smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8.

Makieta pokazuje, jak ma wyglądać smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8

Gdyby nie (oficjalnie domniemywany, nieoficjalnie pewny) fakt, że w 2026 roku Apple wprowadzi na rynek swój pierwszy składany smartfon, Samsung (i inni producenci) prawdopodobnie nie dodaliby do swojej oferty takiego urządzenia. Przykłady Google Pixel 1. generacji i Oppo Find N zdawały się wskazywać, że klienci nie są zainteresowani takimi konstrukcjami.

Apple to jednak Apple i skoro firma z Cupertino robi coś innego, oryginalnego (w danym momencie), to konkurencja robi to samo jak jeden mąż. Samsung zdecydował zatem dodać w 2026 roku do swojej oferty drugi smartfon składany jak książka. Wygląd Galaxy Z Fold 8 „Wide” jest znany już od marca, natomiast teraz w sieci pojawiło się wideo, które pokazuje, jak ten model ma faktycznie wyglądać.

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZp — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 28, 2026

Oczywiście nie mamy tu do czynienia z (nie)działającym prototypem, tylko atrapą, jednak daje ona najlepszy dotąd pogląd na to, jak Samsung Galaxy Z Fold 8 będzie wyglądał w rzeczywistości i układał się w rękach.

Tak, to Samsung Galaxy Z Fold 8 – nie Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

Od początku ten składany smartfon nazywało się Galaxy Z Fold 8 Wide – za sprawą szerszych ekranów, choć można było domyślać się, że Koreańczycy ostatecznie nie nazwą tak tego modelu. Kilka dni temu portal SamMobile doniósł, że „Galaxy Z Fold 8 Wide” trafi na rynek jako Samsung Galaxy Z Fold 8, podczas gdy następcą Galaxy Z Fold 7 będzie smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Co ciekawe, producent z Korei Południowej zdaje się nie mieć wybitnie dużych oczekiwań wobec Galaxy Z Fold 8, ponieważ podobno planuje wyprodukować tylko 1 milion egzemplarzy. Dla porównania, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ma być wyprodukowany w ~3,5 milionie sztuk.