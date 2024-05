Dekoder z Android TV. Polsat Box dołącza do reszty

Klienci Polsat Box będą mogli wybrać dekoder Soundbox 4K. To o tyle interesujące urządzenie, że ma na pokładzie system Android TV i wbudowany Chromecast, a do tego pilota obsługującego wyszukiwanie głosowe. Na dobrą sprawę jest to równocześnie przystawka Smart TV.

Polsat Box idzie w ślady Netii. W końcu to jednak grupa

W lutym Netia wprowadziła do swojej oferty dekoder Soundbox 4K – pierwszy, który wyposażony został w system Android TV wraz z modułem Chromecast, co znacząco rozszerza funkcjonalność „skrzyneczki” stawianej pod telewizorem. Takie urządzenie trafi wkrótce do abonentów innego operatora z Grupy Polsat Plus. Chodzi mianowicie o Polsat Box (dawniej Cyfrowy Polsat).

Nowy sprzęt to owoc współpracy pomiędzy Polsatem a firmami Sagem, Bang&Olufsen i Dolby. Jego najważniejszym atutem jest system Android TV na pokładzie, który nie tylko zapewnia intuicyjną obsługę, ale też pozwala zainstalować i bezproblemowo korzystać z rozmaitych aplikacji, takich jak YouTube, Tidal czy Disney+ (choć póki co bez Netflixa) oraz – oczywiście – Polsat Box Go.

Android TV to niejedyny atut urządzenia Soundbox 4K

Do tego dochodzi wbudowany Chromecast, umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie filmów czy zdjęć na duży ekran za pomocą smartfona z Androidem. Nie brakuje też kluczowych funkcji Polsatu, takich jak DUO (możliwość przełączania się pomiędzy technologią satelitarną a kablową), nPVR (nagrywanie programów na dysk w chmurze) oraz CatchUP, TimeShift i reStart (trzy różne opcje umożliwiające wstrzymywanie i cofanie programów).

Dekoder Soundbox 4K ma też wbudowany odbiornik Wi-Fi do łączności z internetem, pilot Bluetooth obsługujący wyszukiwanie głosowe oraz wbudowane głośniki zgodne z formatem Dolby Atmos. Biorąc pod uwagę jego nazwę, nie trzeba raczej tego dodawać, ale dla porządku wspomnę, że przy tym wszystkim obsługuje on treści o wysokiej rozdzielczości.

Jakie są koszty?

Urządzenie nie pojawiło się jeszcze na stronie operatora, ale już wkrótce ma być dostępne zarówno w ofercie pozyskaniowej, jak i zatrzymaniowej. Szansę na jego otrzymanie będą mieć abonenci wybierający jeden z pakietów na 24 miesiące (S, M, M Sport lub L). Koszt to 1 złoty na start + 30 złotych miesięcznie.

W ten sposób Polsat Box wpisuje się na coraz dłuższą listę operatorów mających w swoich ofertach dekodery z Android TV. Oprócz Netii w naszym kraju znajdują się na niej także między innymi Vectra czy Canal+, jak również Play, T-Mobile oraz Orange.