YouTube prowadzi walkę z dezinformacją. Tysiące filmów znika z sieci

Statystyki przekazane przez jednego z szefów YouTube’a mówią jasno – walka z dezinformacją trwa. Z serwisu zniknęło 35 tysięcy filmów pochodzących z terenów UE, które naruszały politykę platformy. Jak w tych statystykach wypada Polska?

Statystyki walki z dezinformacją w Polsce i UE

Z dezinformacją borykamy się od wieków, a fałszywe informacje rozchodzą się z niebywałą prędkością, wzbudzając ciekawość i wprowadzając wiele osób w błąd. Niezliczone środki przekazu, narzędzia i witryny, służące do przekazywania tego typu „newsów”, niezwykle upraszczają cały zabieg. Najbardziej znaną platformą, na której internauci dzielą się własnymi, wygenerowanymi bądź otrzymanymi treściami, jest YouTube.

Okazuje się jednak, że proces szerzenia dezinformacji nie jest taki łatwy, jak dotychczas mogło się wydawać – polityka prywatności tego popularnego serwisu jest przestrzegana, a treści monitorowane. David Wheeldon – Head of EMEA Government Affairs and Public Policy at YouTube – poinformował, że w 2023 roku z platformy usunięto aż 35 tysięcy filmów, pochodzących z terenu Unii Europejskiej, które naruszały obowiązujące na niej zasady. Połowa z nich znikała z sieci zanim została wyświetlona więcej niż sto razy, a 75% usuwano przed osiągnięciem pułapu tysiąca wyświetleń.

Konferencja o walce z dezinformacją na YouTube (źródło: Google)

Jak przekazał serwis Wirtualne Media, statystyki zostały przedstawione podczas kwietniowego wydarzenia Fighting Misinformation Online CEE Summit. Wheeldon poinformował, że z YouTube’a usunięto 3,5 tysiąca filmów naruszających zasady, które pochodziły z Polski.

Sposoby YouTube na zwalczenie dezinformacji

Platforma technologicznego giganta opracowała wiele metod na ograniczenie wprowadzania użytkowników w błąd. Jednym ze sposobów jest wyróżnienie treści pochodzących z wiarygodnych, sprawdzonych źródeł. Podczas ważnych wydarzeń politycznych, takich jak wybory, głosowania oraz ich wyniki, YouTube współpracuje z partnerami. W przypadku Starego Kontynentu taką instytucją jest np. Parlament Europejski.

Platforma korzysta również z własnych narzędzi, a wśród nich można wspomnieć m.in. o Intelligence Desk, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie i analizowanie trendów. Oprogramowanie to wspomaga zespoły Trust&Safety oraz Threat Analysis Group, które zajmują się wykrywaniem kont i treści naruszających zasady, a także ich usuwaniem lub blokowaniem. Google wykorzystuje też narzędzia oparte o sztuczną inteligencję. Jednym z nich jest SynthID – zadaniem algorytmów jest identyfikowanie oraz znakowanie obrazów i filmów, które zostały wygenerowane z pomocą AI.