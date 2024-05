Teraz Blikiem zapłacisz później. Odroczona płatność trafia do dwóch banków

Blik Płacę Później to usługa tzw. odroczonych płatności. Dzięki nim możesz kupić produkty i zapłacić za nie w ciągu kolejnych 30 dni. To wygodne rozwiązanie trafia właśnie do dwóch znanych banków w Polsce.

Blik Płacę Później w Millennium Banku i VeloBanku

Płatność za pomocą kodu Blik zna wielu z nas. Aby zapłacić za zakupy wystarczy wstukać sześć cyfr do okna płatności w sklepie internetowym lub na terminalu w sklepie stacjonarnym. Kod ten można w prosty sposób wygenerować w aplikacji bankowej, gdzie również potwierdza się daną płatność. Polski Standard Płatności ponownie rozszerza swoje portfolio o nowe rozwiązanie.

Usługa odroczonych płatności (źródło: Blik)

Wśród usług Millenium Banku oraz VeloBanku znajdziemy teraz Blik Płacę Później. Jest to forma finansowania krótkoterminowego, dzięki któremu można odroczyć płatność nawet na 30 dni. Limit płatności zostaje dostosowany indywidualnie, jednorazowo i na czas nieokreślony w zależności od zdolności kredytowej oraz historii płatności klienta. Maksymalna kwota limitu może sięgać do 4 tysięcy złotych. Usługa obsługiwana jest przez Przelewy24, Cashbill, Tpay, imoje i Autopay.

Jak to działa?

Zasada działania Blik Płacę Później jest niezwykle prosta. Po wybraniu tej opcji z listy w aplikacji banku należy – tak jak zwykle – wpisać wygenerowany kod z aplikacji bankowej w sklepie, a następnie go zatwierdzić. Limit zostanie zredukowany o koszt kupionych produktów.

Klient ma 30 dni na spłacenie długu – po zrealizowaniu tego procesu limit powróci ponownie do początkowego stanu. Minimalna kwota zakupów w ramach tej usługi wynosi 30 złotych, z kolei pojedyncza transakcja może być równa kwocie ustalonego limitu. Aby dokonać spłaty zadłużenia należy otworzyć szczegóły transakcji w aplikacji bankowej i nacisnąć Spłać teraz.

Usługa odroczonych płatności (źródło: Blik)

Usługa odroczonej płatności Blik Płacę Później nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla użytkownika, jeśli ten w terminie spłaci swoje finansowanie. W innym przypadku zostaną naliczone odsetki zależne od kwoty zaległości.

Jeśli produkty zakupione w ramach tej usługi nie będą odpowiednie, klient może zwrócić je w standardowy sposób. Kwota transakcji powróci wprost na konto bankowe, z którego pochodził kod Blik Płacę Później – oznacza to, że również w tym przypadku należy spłacić zobowiązanie.