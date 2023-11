Przeglądamy pakiety w ramach Polsat Box Go. Teraz w promocyjnych cenach!

Artykuł sponsorowany

Serwisów streamingowych i usług VoD na rynku jest całe mnóstwo. Każdy z nich ma bardziej lub mniej bogatą bibliotekę różnorakich treści, dzięki czemu możemy w nich przebierać i decydować, który jest nam najbliższy. Jednym z najpopularniejszych w Polsce jest Polsat Box Go, który dziś postaram Wam się przybliżyć. A jest ku temu doskonały pretekst – ida święta, więc można bliskim sprezentować pakiet, a serwis oferuje treści w promocyjnych cenach.

Z tradycyjnej telewizji korzystam rzadziej. Jeśli już chcę sięgnąć po jakąś rozrywkę, jest to jedna z usług VoD. Ostatnio jedną z częściej przeze mnie odpalanych jest właśnie Polsat Box Go przez – jak się pewnie część z Was domyśla – Ligę Mistrzów, którą można oglądać online w całości właśnie tutaj.

Ale Polsat Box Go to nie tylko pakiet sportowy – to masa innych treści dostępnych w modelu subskrypcyjnym, w dodatku dla każdego. Tak, specjalnie to podkreślam – nie trzeba być abonentem platformy Polsat Box. A jeśli już się jest, to Polsat Box Go macie w ramach oferty (liczba kanałów dostępnych w serwisie jest zależna od tego, jaki pakiet tv w Polsat Box wybraliście).

Jak wspomniałam, aktualnie trwa promocja, w ramach której możecie wypróbować tę usługę w obniżonej cenie – i to do marca 2024 roku. To dobry moment, by przejrzeć poszczególne pakiety i sprawdzić, co każdy z nich oferuje. A jest tego naprawdę sporo.

Pakiet Start za… 2,5 złotego miesięcznie

To nie żart. Pakiet Start kosztuje 30 złotych rocznie, co – jak łatwo obliczyć – daje nam 2,5 złotego miesięcznie. To mniej niż kosztuje drożdżówka w dobrej warszawskiej kawiarni. Ale właściwie skąd się bierze ta cena (pakietu, nie drożdżówki ;))? Sprawa jest prosta – w zamian za niską opłatę miesięczną oglądamy niewielką liczbę reklam.

Pakiet Polsat Box Go Start obejmuje dostęp do treści, które zostały już wyemitowane na antenie kanałów Telewizji Polsat, m.in. Polsatu, Czwórki, Szóstki, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, Fokus TV, Eski TV, Polsat Seriale. Łącznie do naszej dyspozycji jest ponad 40 tysięcy godzin seriali (w tym: “Pierwsza miłość”, “Przyjaciółki” czy kultowy “Świat według Kiepskich”), reality shows („Twoja twarz brzmi znajomo”, „Love Island. Wyspa miłości” czy „Nasz nowy dom”, “Doda. Dream Show” czy „The Real Housewives. Żony Warszawy”).

Pakiet Polsat Box Go Premium – co to takiego?

Tu wchodzimy na zdecydowanie wyższy poziom, a ilość treści do wyboru może przyprawić o zawrót głowy – w przeciwieństwie do ceny, która wynosi w promocji 30 zł/mies.(zamiast 40 zł/mies.)

W tym przypadku w ramach pakietu mamy przede wszystkim dostęp do ponad stu kanałów telewizyjnych, które możemy oglądać na żywo – wśród nich Polsat, Polsat News, TV4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel.

Ale to dopiero początek. Pakiet Polsat Box Go Premium oferuje dostęp do najnowszych polskich produkcji serialowych tj. „Krew”, „Rafi”, “Sortownia” czy “Teściowie”, jak i tysięcy polskich i zagranicznych filmów i seriali (także w 4K) – jak np. “Czarne bractwo”, “Najemnik” czy “Ława przysięgłych”. Wśród produkcji, które warto obejrzeć, warto wymienić także takie tytuły, jak: „ „Lulu”, „”Wotum nieufności”, „Matka”, „Domek na szczęście”, „Sługa Narodu”, „Bracia” czy „Swaci”. Umożliwia nam także oglądanie przedpremierowych odcinków wybranych seriali Telewizji Polsat i TV4 ( w trakcie trwania ramówki tv).

Jeśli zamierzacie korzystać również z Disney+ i mieć dostęp do treści Disney, Pixar, Marvel, StarWars, National Geographic, STAR, musicie wiedzieć, że pakiet Premium dostępny jest też w osobnym wariancie Polsat Box Go Premium z Disney+ w cenie wynoszącej 50 zł/mies.

Pakiet Polsat Box Go Sport dla fanów sportowych emocji

Jeśli miałabym wskazać mój ulubiony pakiet, oferowany przez Polsat Box Go, byłby to niewątpliwie Sport. A to dlatego, że lubię rzucić okiem na mecze piłki nożnej (Liga Mistrzów UEFA, La Liga czy Serie A TIM) czy siatkówki, zwłaszcza rozgrywanych w ramach Ligi Narodów. Ale w pakiecie Sport jest tego sporo więcej – wydarzeń na żywo jest kilkaset godzin miesięcznie.

Co zatem czeka na nas w pakiecie Sport? Wypunktujmy:

Liga Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium),

hiszpańska LaLiga Santander, włoska Serie A TIM, angielskie The Emirates FA Cup, Carabao Cup i Championship, francuska Ligue 1 Uber Eats, portugalska Liga Portugal, belgijska Jupiler Pro League (kanały Eleven Sports),

siatkarskie rozgrywki klubowe: Plus Liga i Tauron Liga, wielkie turnieje i najważniejsze rozgrywki siatkarskie – Mistrzostwa Świata kobiet i mężczyzn, rozgrywki siatkarskiej Ligi Narodów, Puchar Świata oraz Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet i mężczyzn (sportowe anteny Polsatu),

żużlowe mecze polskiej PGE Ekstraligi i szwedzkiej Speedway Bauhaus-Ligan,

rozgrywki Ligi Mistrzów CEV,

gale bokserskie i mieszanych sztuk walki (UFC, FEN, FFF, Babilon MMA),

Wimbledon oraz turnieje ATP 1000 i 500.

A to wszystko w promocyjnej cenie 40 zł/mies. (regularna cena to 50 zł/mies.).

Co jeszcze warto wiedzieć o Polsat Box Go?

Zaczęłabym od tego, że z Polsat Box Go można korzystać na przeróżnych urządzeniach – począwszy od smartfonów i tabletów (z Androidem, iOS lub HMS), przez przystawki do telewizorów (Amazon Fire TV), dekodery Polsat Box, na telewizorach (Smart TV, Android TV) kończąc. Oznacza to, że z usługi można korzystać zarówno w aplikacji, jak i z poziomu przeglądarki internetowej. Co ważne, serwis wspiera zarówno funkcję Chromecast, jak i AirPlay.

W usłudze można stworzyć do pięciu różnych profili użytkowników, dzięki którym nie będą myliły się oglądane przez daną osobę treści i postępy w serialach czy filmach. Z kwestii technicznych warto wspomnieć, że Polsat Box Go pozwala na pobieranie wybranych treści w celu oglądania ich offline.

To co, zdecydujecie się na któryś z pakietów? A może już korzystacie z Polsat Box Go? Dajcie znać.

