Dwa nowe smartfony Honor. Jeden ma bezprzewodowe ładowanie, a drugi nie

Najnowsza premiera Honora jest interesująca, ponieważ dotyczy dwóch sprzętów, które co prawda w wielu aspektach są do siebie podobne jak dwie krople wody, ale w innych nie mogłyby się bardziej różnić.

Honor 200 i 200 Pro

Honor zaprezentował dziś w Chinach swoje najnowsze urządzenia. Rzecz dotyczy modeli Honor 200 i 200 Pro. Telefony mają podobny wygląd i współdzielą kluczowe podzespoły.

Honor 200 (źródło: honor.com) Honor 200 Pro (źródło: honor.com)

Z rzeczy, które występują w obu konstrukcjach można wyliczyć: 6,7-calowy wyświetlacz OLED Full HD+ o odświeżaniu 120 Hz (no, w 200 Pro 6,78-calowy i obustronnie zakrzywiony ;), główny aparat i kamerę przednią z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix oraz akumulator o pojemności 5200 mAh z ładowaniem przewodowym o mocy 100 W.

Z różnic: Honor 200 Pro oferuje wydajniejszy chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 i ładowanie bezprzewodowe o mocy 66 W, podczas gdy podstawowa 200 korzysta z mniej wydajnego Qualcomma Snapdragon 7 Gen 3 i… nie ma ładowania bezprzewodowego. To dziwne, bo obecnie nawet tańsze urządzenia są w nie wyposażane. Dodatkowo Honor 200 Pro otrzymuje dedykowany układ Honor C1+ zapewniający lepszą łączność bezprzewodową i komórkową.

Wyższa wersja ma też aparat wykorzystujący niestandardową matrycę H9000 50 Mpix 1/1,3 cala, która to z kolei oparta jest o konstrukcję Omnivision OV50H. To właściwie ten sam sensor, który zastosowano we flagowym Honor Magic 6 Pro. Z kolei Honor 200 korzysta z czujnika IMX906 1/1,56” z przysłoną f/1,95 i OIS. W obu modelach mamy teleobiektyw 50 Mpix IMX856 z 2,5-krotnym zoomem optycznym, przysłoną f/2.4 i OIS.

Pod względem oprogramowania aparatu warto wspomnieć o nawiązaniu współpracy z legendarnym francuskim studiem fotograficznym Harcourt. W efekcie postał nowy tryb portretowy, który symuluje profesjonalne oświetlenie studyjne za pomocą sztucznej inteligencji. Na bieżąco dobiera on parametry ekspozycji, podbicia światła, cieni oraz wzmocnienia tonów, aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcia portretowe. Przynajmniej w teorii.

Trzeci obiektyw z tyłu jest ultraszerokokątny, ma 12 Mpix, zyskał autofocus i dedykowany tryb makro 2,5 cm. Obydwa telefony mają także przednie aparaty o rozdzielczości 50 Mpix, przy czym Honor 200 Pro zyskał tu dodatkowy sensor do pomocy.

Od strony oprogramowania zainstalowano system MagicOS 8.0 oparty na systemie Android 14.

Ceny i dostępność

Ceny Honora 200 zaczynają się od 2699 juanów (~1470 złotych) w wersji 12/256 GB i sięgają 3199 juanów (~1740 złotych) za wersję 16/512 GB.

Honor 200 Pro będzie dostępny w cenie 3499 juanów (~1900 złotych) w podstawowej wersji 12/256 GB i 4499 juanów (~2450 złotych) w wersji z 16 GB RAM i 1 TB pamięci wewnętrznej.

Honor 200 Pro – wersje kolorystyczne (źródło: honor.com)

Obydwa telefony będą dostępne w otwartej sprzedaży w Chinach od 31 maja. Istotną informacją jest to, że Honor zorganizuje 12 czerwca w Paryżu premierę europejską. Wtedy poznamy ceny i dostępność nowych smartfonów na rynkach międzynarodowych – liczymy na to, że także w Polsce.