Netia zmienia logo i dodaje do oferty nowy dekoder z Androidem

Jedna z największych, a zarazem najstarszych marek na polskim rynku telekomunikacyjnym wprowadza nowy logotyp. Na tym jednak nie kończą się zmiany. Do oferty trafił wyjątkowy dekoder, a także pojawiła się ciekawa promocja.

Netia zmienia logo

Nie jest żadną tajemnicą, że już od kilku lat, a dokładnie od 2018 roku, Netia jest częścią Grupy Polsat Plus. Nic więc dziwnego, że dochodzi do zmian w zakresie identyfikacji wizualnej marki, która teraz jest spójna z tą obowiązującą w całej grupie.

W nowym logotypie Netii użyto tego samego kroju czcionki, co w logo Polsatu i Plusa, co podkreśla przynależność do tej samej grupy. Zachowana została jednak charakterystyczna dla marki kompozycja kolorowych kropek, które teraz układają się w okrąg, co również jest nawiązaniem do motywów stosowanych w logotypach całej Grupy Polsat Plus.

W sieci udostępniono też nowe spoty reklamowe z Katarzyną Kwiatkowską jako „Netią – Boginią Nieziemskiej Rozrywki”. To 30-sekundowe filmy, promujące pakiet ze światłowodem, telewizją i Disney+, które będą emitowane na kanałach Grupy Polsat Plus oraz TVN Grupa Discovery. Reklamy pojawią się także na tyłach autobusów w Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Trójmieście, Tychach, Warszawie i we Wrocławiu.

Netia przygotowała także promocyjną ofertę, dzięki której przez pierwsze 3 miesiące pakiet jest darmowy. Później jego cena wynosi 75 złotych miesięcznie. W jego ramach klienci otrzymają dostęp do 85 kanałów telewizyjnych oraz internetu światłowodowego o prędkości do 300 Mb/s.

Ten dekoder ma wbudowane głośniki i Androida na pokładzie

Oprócz wizualnych zmian, Netia wprowadziła także do swojej oferty wyjątkowy dekoder. Netia Soundbox 4K to urządzenie wyposażone w 4 wbudowane głośniki, które zostały stworzone we współpracy z marką Bang & Olufsen. Wspierają one technologię Dolby Atmos.

Na pokładzie znalazł się system Android TV, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z aplikacji Netia GO, Disney+, HBO Max, YouTube i wielu innych, dostępnych w sklepie Google Play. Dekoder oferuje też wbudowany Chromecast, a także obsługuje funkcje głosowe dzięki połączeniu Bluetooth i wykorzystuje WiFi 6 dla wyższej przepustowości.

Nowy dekoder Netia Soundbox 4K będzie dostępny dla abonentów telewizji 4K za 30 złotych miesięcznie.