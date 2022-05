Nowe Sony LinkBuds S to najmniejsze na świecie słuchawki z ANC

Japończycy nie zwalniają tempa – właśnie zaprezentowali nowy model słuchawek. Jak informuje sam producent, Sony LinkBuds S to najmniejsze i najlżejsze na świecie bezprzewodowe słuchawki HiRes Audio z systemem redukcji hałasu.

Niewielki rozmiar i dobry czas pracy

Dopiero co premierę miały słuchawki Sony WH-1000XM5, a firma już wprowadza na rynek kolejny model. Tym razem mamy do czynienia z urządzeniem należącym do docenionej serii LinkBuds, która spotkała się z dobrym odbiorem wśród użytkowników, jak i również recenzentów.

Sony LinkBuds S są niezwykle małe i lekkie – ważą około 4,8 grama. Dzięki temu, a także odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji, mają świetnie leżeć w uszach. Ponadto podczas korzystania na co dzień, ich noszenie ma być prawie nieodczuwalne dla użytkownika.

Niewielki rozmiar może zapowiadać skromny czas pracy na akumulatorze, ale na szczęście ten problem nie dotyczy modelu LinkBuds S. Według zapewnień producenta, słuchawki umożliwiają odtwarzanie przez 6 godzin z włączonym systemem redukcji hałasu. Natomiast zapas energii na kolejnych 14 godzin zgromadzony jest w kompaktowym etui z funkcją ładowania. Warto jeszcze dodać, że 5-minutowe ładowanie pozwoli słuchać muzyki przez nawet 60 minut.

Co z jakością dźwięku? Sony twierdzi, że nowe, 5-milimetrowe przetworniki akustyczne emitują mocny bas i niezwykle czysty wokal, dzięki czemu LinkBuds S mają sprawdzić się w przypadku różnych gatunków muzyki. Na pokładzie znalazł się jeszcze zintegrowany procesor Sony V1, który zwiększa efektywność redukcji hałasu, aby nic nie przeszkadzało w słuchaniu muzyki.

Nowe słuchawki obsługują bezprzewodowy dźwięk o wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo system DSEE Extreme, interpolujący w czasie rzeczywistym muzykę z cyfrowych plików kompresji stratnej, przywraca brakujące tony wysokie i pozwala usłyszeć wszystkie szczegóły, jakie wykonawca zawarł w słuchanych utworach.

Dobieranie ustawień dźwięku do otoczenia

Wśród ciekawszych funkcji w słuchawkach Sony LinkBuds S należy wymienić Adaptive Sound Control. Rozwiązanie to wykrywa, gdzie znajduje się użytkownik, a następnie na tej podstawie dobiera optymalne ustawienia dźwięku. Dzięki temu można wygodnie przemieszczać się z miejsca na miejsce, bez konieczności ciągłego grzebania w ustawieniach.

Co więcej, funkcja Speak-to-Chat, oparta na technologii Precise Voice Pickup, automatycznie wstrzymuje odtwarzanie muzyki, gdy użytkownik słuchawek zaczyna mówić.

Japończycy wspominają jeszcze o zaletach korzystania z Sony LinkBuds S podczas grania w produkcje AR. W ramach współpracy z firmą Niantic w grze Ingress, w której ważną rolę odgrywa również dźwięk, słuchawki za pomocą czujników i dźwięku przestrzennego mają zapewnić nowe doświadczenia. Dźwięk jest bowiem dostosowywany do kierunku, w którym patrzy gracz.

W LinkBuds S zastosowano również technologię Sony Precise Voice Pickup, która ma zapewniać wysoką jakość rozmów telefonicznych. Jej zadanie sprowadza się do optymalnego zarządzania mikrofonami w obu słuchawkach. Dodatkowo wokół mikrofonów zastosowano maskownice tłumiące hałas wiatru.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć o informacji, która będzie kluczowa dla większości potencjalnych klientów. Słuchawki Sony LinkBuds S będą kosztować ~200 euro (równowartość ~900 złotych).