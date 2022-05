Hojne LG daje do nowych laptopów gratisy o wartości nawet 2700 złotych

LG rozpoczęło przedsprzedaż najnowszych laptopów z serii Gram 2022 w Polsce. Klienci mają do wyboru bardzo bogatą ofertę modeli, a na dodatek mogą liczyć na cenne gratisy.

Ruszyła przedsprzedaż laptopów z serii LG Gram 2022 z cennymi gratisami

Seria LG Gram 2022 składa się z czterech modeli laptopów (17Z90Q, 16Z90Q, 15Z90Q i 14Z90Q), dwóch urządzeń 2w1 z dotykowymi ekranami ze wsparciem dla obsługi rysikiem LG Stylus Pen i szkłem Corning (16T90Q i 14T90Q) oraz przenośnego monitora LG gram +view (16MQ70) z 16-calowym ekranem IPS 16:10. Wszystkie laptopy wyposażone są w procesory Intel Core 12. generacji, dyski SSD Gen4 NVMe (do 2 TB) i pamięć RAM LPDDR5 (nawet do 32 GB), a ponadto mogą pochwalić się certyfikatem Intel Evo.

Nowe laptopy z serii Gram 2022 mają ekrany IPS z powłoką antyrefleksyjną. Modele Gram 17 i Gram 16 oraz Gram 16 2-in-1 oferują wyświetlacze o rozdzielczości WQXGA 2560×1600 pikseli, natomiast Gram 15, Gram 14 i Gram 14 2-in-1 WUXGA 1920×1200 pikseli. Wszystkie urządzenia mają zaś m.in. głośniki stereo (2x 1,5 W), kamery internetowe Full HD z czujnikiem na podczerwień, slot na kartę microSD i certyfikat MIL-STD-810G.

Jeśli natomiast chodzi o pojemność akumulatora i wagę poszczególnych modeli, to wygląda to następująco:

LG Gram 17 – 90 Wh i 1435 gramów lub 80 Wh i 1350 gramów (odpowiednio wersja z zewnętrznym i zintegrowanym procesorem GPU, tj. NVIDIA RTX 2050 z 4 GB GDDR6 lub Intel Iris Xe/Intel UHD),

LG Gram 16 – 90 Wh i 1285 gramów lub 80 Wh i 1199 gramów (podobnie jak w przypadku Gram 17),

Gram 15 – 80 Wh i 1140 gramów,

Gram 14 – 72 Wh i 999 gramów,

Gram 16 2-in1 – 80 Wh i 1480 gramów,

Gram 14 2-in1 – 72 Wh i 1230 gramów.

W okresie przedsprzedaży, która potrwa od 19 maja do 19 czerwca 2022 roku, do laptopów Gram 16 i Gram 17 producent dodaje w prezencie smartwatch Garmin fēnix 6X Pro lub projektor LG CineBeam PF610P (do wyboru), natomiast do Gram 14 i Gram 15 głośnik Bluetooth LG XBOOM RP4B i przenośny monitor LG gram +view. W drugim przypadku wartość gratisów to 2700 złotych. Regulamin i szczegóły promocji dostępne są na dedykowanych stronach Lekki duet i Zyskaj potrójnie.

