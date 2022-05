Xiaomi pali się do premiery tego nowego smartfona

Xiaomi jak zawsze jest niecierpliwe. Producent odlicza dni do premiery dwóch nowych smartfonów i jeszcze przed ich oficjalną prezentacją zdradził mnóstwo szczegółów na temat specyfikacji nadchodzących urządzeń.

Reklama

Już 24 maja Xiaomi zaprezentuje Redmi Note 11T Pro i Redmi Note 11T Pro+

Producent oficjalnie dziś zapowiedział, że zaprezentuje w swojej ojczyźnie pierwsze smartfony z serii Redmi Note 11T już w najbliższy wtorek, 24 maja 2022 roku. Konferencja rozpocznie się w Chinach o godzinie 13:00 czasu polskiego. Z udostępnionych przez firmę materiałów wynika, że powinniśmy spodziewać się premiery modeli Note 11T Pro i Note 11T Pro+, choć szczególnie skupiono się na tym ostatnim.

Chiński gigant poinformował, że seria Note 11T ma przynieść przełom w kwestii wydajności w segmencie smartfonów ze średniej półki. Topowy model Redmi Note 11T Pro+ zostanie wyposażony w bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 8100, a w dodatku też kości RAM LPDDR5. Tak mocne podzespoły mogą generować spore ilości ciepła, dlatego producent zastosuje w tym urządzeniu wydajny system chłodzenia, na który złożą się komora parowa o powierzchni 2268 mm2 (o 32% większa niż w poprzedniej generacji) i siedem warstw stałego grafitu (poprzednik ma tylko trzy).

(źródło: Redmi Weibo)

Producent nie ograniczył się jednak tylko do ujawnienia informacji na temat aspektów dotyczących wydajności Redmi Note 11T Pro+. Zdradził bowiem również, że smartfon zostanie wyposażony we „flagowej klasy” wyświetlacz LCD. Nie znamy jednak jego parametrów, lecz trudno sobie wyobrazić, żeby nie odświeżał obrazu z częstotliwością 120 Hz, skoro potrafi to Redmi Note 11 Pro+ (aczkolwiek on ma ekran AMOLED od Samsunga).

Producent przedpremierowo ujawnił również częściowy design Redmi Note 11 Pro+. Pod względem wzornictwa nowa generacja będzie diametralnie różniła się od poprzedniej – projekt jest zdecydowanie bardziej prosty, gdyż wyspa z aparatami i wszystkie elementy na niej nie wyróżniają się tak mocno na tle całego panelu tylnego. Boczne krawędzie ponownie jednak są płaskie. Grafiki dodatkowo zdradzają obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego i głośników stereo.

(źródło: Redmi Weibo)

Można mieć pewność, że Xiaomi nie zakończy na tylko dwóch modelach. Można się także spodziewać, że trafią one również do innych krajów, być może pod innymi nazwami (co też nie byłoby nowością w przypadku tego producenta).