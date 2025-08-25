smartfon xiaomi 14t pro smartphone camera
Xiaomi 14T Pro (źródło: Xiaomi)
Pokazał, jak będzie wyglądał nowy smartfon Xiaomi. Prawie nie widać różnicy

Grzegorz Dąbek·
Choć sam producent milczy, to wiemy, że wkrótce oficjalnie zaprezentuje dwa nowe modele z wysokiej półki. Już dziś wiadomo jednak, jak będzie wyglądał smartfon Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro.

Jaki będzie smartfon Xiaomi 15T (Pro)? Ano właśnie taki

Chińczycy nie są zadowoleni z tego, że do sieci wyciekają informacje na temat tych modeli (i nie tylko, bo Xiaomi chciało uciszyć też media, gdy te przekazywały informacje o opasce Xiaomi Smart Band 10), jednak nie są w stanie zatrzymać tej coraz większej fali przecieków.

Najnowszy ujawnił, jak będzie wyglądać smartfon Xiaomi 15T i jego wersja z dopiskiem „Pro”. Na tę chwilę zapowiada się bowiem na to, że wizualnie będą one niemalże bliźniakami – jak Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro, choć nieco mniej podobne.

smartfon xiaomi 15t pro smartphone photo
smartfon xiaomi 15t pro smartphone photo
smartfon xiaomi 15t pro smartphone photo
smartfon xiaomi 15t pro smartphone photo
Xiaomi 15T i 15T Pro | źródło: Debayan Roy

Na pierwszy rzut oka nie widać rewolucyjnych zmian względem poprzedników. Po bliższym przyjrzeniu się można jednak zauważyć, że obudowa jest bardziej zaokrąglona – zarówno rogi całości, jak i wyspy z aparatami nie są tak kanciaste jak w „Czternastkach”.

Kolejna zmiana dotyczy diody doświetlającej, aczkolwiek tylko w jednym modelu. Na zdjęciach widać bowiem, że w jednym przypadku została ona „wyeksmitowana” poza wyspę z aparatami, natomiast w drugim jest ona ulokowana jak w Xiaomi 14T (Pro). Można podejrzewać, że to Xiaomi 15T, ponieważ wersja z dopiskiem „Pro” otrzyma bardziej zaawansowany aparat, który może potrzebować więcej miejsca i stąd decyzja o „wyrzuceniu” diody.

Specyfikacja Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T zapowiada się obiecująco

Światło dzienne ujrzały nie tylko zdjęcia nowych modeli z wyższej półki, ale też szczegóły ich specyfikacji technicznej. Smartfon Xiaomi 15T Pro będzie miał procesor MediaTek Dimensity 9400+ i akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 90 W oraz płaski ekran OLED, metalową ramę i obudowę o odporności IP69. Ponadto zaoferuje on trzy aparaty na tyle: główny z 50 Mpix matrycą OVX910, ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix i 50 Mpix teleobiektyw z sensorem Samsung Isocell JN1 i 5x zoomem optycznym.

Z kolei smartfon Xiaomi 15T ma mieć procesor MediaTek Dimensity 8400, plastikową ramę, akumulator o pojemności 5500 mAh z obsługą 67 W ładowania, płaski ekran OLED, obudowę o odporności IP69 i zestaw aparatów 50 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw) na tyle oraz prawdopodobnie 32 Mpix aparat na przodzie.

