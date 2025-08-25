Pokazał, jak będzie wyglądał nowy smartfon Xiaomi. Prawie nie widać różnicy

Choć sam producent milczy, to wiemy, że wkrótce oficjalnie zaprezentuje dwa nowe modele z wysokiej półki. Już dziś wiadomo jednak, jak będzie wyglądał smartfon Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro.

Jaki będzie smartfon Xiaomi 15T (Pro)? Ano właśnie taki

Chińczycy nie są zadowoleni z tego, że do sieci wyciekają informacje na temat tych modeli (i nie tylko, bo Xiaomi chciało uciszyć też media, gdy te przekazywały informacje o opasce Xiaomi Smart Band 10), jednak nie są w stanie zatrzymać tej coraz większej fali przecieków.

Najnowszy ujawnił, jak będzie wyglądać smartfon Xiaomi 15T i jego wersja z dopiskiem „Pro”. Na tę chwilę zapowiada się bowiem na to, że wizualnie będą one niemalże bliźniakami – jak Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro, choć nieco mniej podobne.

Xiaomi 15T i 15T Pro | źródło: Debayan Roy

Na pierwszy rzut oka nie widać rewolucyjnych zmian względem poprzedników. Po bliższym przyjrzeniu się można jednak zauważyć, że obudowa jest bardziej zaokrąglona – zarówno rogi całości, jak i wyspy z aparatami nie są tak kanciaste jak w „Czternastkach”.

Kolejna zmiana dotyczy diody doświetlającej, aczkolwiek tylko w jednym modelu. Na zdjęciach widać bowiem, że w jednym przypadku została ona „wyeksmitowana” poza wyspę z aparatami, natomiast w drugim jest ona ulokowana jak w Xiaomi 14T (Pro). Można podejrzewać, że to Xiaomi 15T, ponieważ wersja z dopiskiem „Pro” otrzyma bardziej zaawansowany aparat, który może potrzebować więcej miejsca i stąd decyzja o „wyrzuceniu” diody.

Specyfikacja Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T zapowiada się obiecująco

Światło dzienne ujrzały nie tylko zdjęcia nowych modeli z wyższej półki, ale też szczegóły ich specyfikacji technicznej. Smartfon Xiaomi 15T Pro będzie miał procesor MediaTek Dimensity 9400+ i akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 90 W oraz płaski ekran OLED, metalową ramę i obudowę o odporności IP69. Ponadto zaoferuje on trzy aparaty na tyle: główny z 50 Mpix matrycą OVX910, ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 Mpix i 50 Mpix teleobiektyw z sensorem Samsung Isocell JN1 i 5x zoomem optycznym.

Z kolei smartfon Xiaomi 15T ma mieć procesor MediaTek Dimensity 8400, plastikową ramę, akumulator o pojemności 5500 mAh z obsługą 67 W ładowania, płaski ekran OLED, obudowę o odporności IP69 i zestaw aparatów 50 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) + 50 Mpix (teleobiektyw) na tyle oraz prawdopodobnie 32 Mpix aparat na przodzie.