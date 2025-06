Kiedy premiera Xiaomi Smart Band 10? Xiaomi próbuje uciszyć media

Opaski Xiaomi Smart Band (a.k.a. Xiaomi Mi Band) to od lat jedne z najpopularniejszych smart bandów na rynku. Nieuchronnie zbliża się premiera najnowszego modelu – Xiaomi Smart Band 10. Pojawiła się informacja na temat daty jego oficjalnej prezentacji. Producentowi się to nie spodobało.

Data premiery Xiaomi Smart Band 10 ujawniona. Xiaomi próbuje zatuszować wyciek

Xiaomi Smart Band 9 zadebiutował w lipcu 2024 roku, zatem naturalnie spodziewamy się rychłej premiery jego bezpośredniego następcy. Wszystko wskazuje, że nie daremnie, ponieważ w ostatnim czasie w sieci pojawiło się dużo informacji na temat tegorocznego sukcesora.

Najnowsza dotyczy daty premiery. Według informacji, które przekazał serwis Ytechb, Xiaomi Smart Band 10 zadebiutuje 30 czerwca 2025 roku i w Europie będzie kosztował 49,99 euro, co dziś jest równowartością około 215 złotych.

Dla przypomnienia, Xiaomi Smart Band 9 zadebiutował w Polsce w sierpniu 2025 roku i kosztował na start 199 złotych, ale początkowo można go było kupić za 179 złotych. W Europie natomiast sprzedawano go za 40 euro. Oznacza to, że najnowszy model będzie droższy od swojego poprzednika.

Xiaomi Smart Band 10 (źródło: Ytechb via GSMArena)

Przytoczone powyżej informacje nie są już dostępne na portalu Ytechb – artykuł, który im poświęcono, został usunięty, a w jego miejscu pojawiła się informacja, że zrobiono to na prośbę/żądanie Xiaomi. To już kolejny przypadek, gdzie chiński producent próbuje zatuszować wyciek dotyczący najnowszej opaski.

W ubiegłym tygodniu serwis Xpertpick opublikował bowiem szczegółową specyfikację Xiaomi Smart Band 10. Artykuł, w którym przekazano wszystkie parametry oraz grafiki opaski, również został usunięty – po kliknięciu w prowadzący do niego link wyświetla się komunikat o błędzie 404 i informacja, że strona nie istnieje. Można podejrzewać, że stoi za tym Xiaomi.

Chińczycy są zatem wyjątkowo zdeterminowani, aby uciszyć media, ale ich wysiłki na nic się zdadzą w sytuacji, gdy wszystkie informacje powieliły inne media, zajmujące się tematyką technologiczną. Trzeba jednak zauważyć, że nie są to odosobnione przypadki – inne firmy postępują podobnie, tzn. również żądają usunięcia przecieków na stronach, które je opublikowały jako pierwsze (aczkolwiek zdarzają się też „prośby” o usunięcie przecieków ze stron, które nie są ich pierwotnym źródłem).

Jaka będzie specyfikacja Xiaomi Smart Band 10?

Nas Xiaomi nie poprosiło (jeszcze?) o usunięcie artykułu, w którym Natalia przytoczyła specyfikację Xiaomi Smart Band 10. Dzięki wyciekowi dowiedzieliśmy się, że opaska otrzyma wyświetlacz AMOLED o rozmiarze 1,72 cala i rozdzielczości 212×520 pikseli, czyli większy niż Xiaomi Smart Band 9, który ma 1,62-calowy ekran o rozdzielczości 192×490 pikseli.

Xiaomi Smart Band 10 zaoferuje swoim właścicielom również ponad 150 trybów sportowych, pulsometr, czujnik światła i czas pracy, sięgający 21 dni (akumulator ma cechować się pojemnością 233 mAh). Urządzenie ma ważyć 15,95 gramów.