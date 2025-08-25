Niewiarygodne. Ten smartfon wytrzyma 5 dni bez ładowania

Realme rozbija bank. Lada chwila zaprezentuje smartfon wyposażony w akumulator o pojemności trzy razy większej niż ta, z jaką mamy do czynienia w typowych modelach na rynku. Jeśli marzy Ci się duża bateria, to trzymaj rękę na pulsie!

Nadchodząca nowość Realme to smartfon z dużą baterią. A nawet większą

Najnowsza grafika sugeruje, że nadchodzący smartfon Realme zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 15000 mAh! Ponad dwa razy większej niż w Realme GT 7 (7000 mAh), trzy razy większej niż w większości urządzeń na rynku i prawie cztery razy większej niż w Samsungu Galaxy S25.

Obecnie o smartfonach mających akumulatory o pojemności 7000-8000 mAh mówimy, że mają dużą baterię. Realme najwyraźniej chce podbić stawkę. Twierdzi, że dzięki temu urządzenie będzie w stanie wytrzymać ponad 5 dni na jednym ładowaniu, a w przeliczeniu na konkretne zastosowania – pozwoli nagrywać wideo ciągiem przez blisko 19 godzin.

Grafika promująca smartfon Realme z akumulatorem 15000 mAh (źródło: The Indox)

Oficjalna prezentacja smartfona odbędzie się 27 sierpnia 2025 roku. Wtedy też poznamy komplet szczegółów na jego temat. Póki co wiemy jedynie, że zaoferuje także szybkie ładowanie w technologii SuperVooc z maksymalną mocą 80 W. Do tego zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz i dwa aparaty z tyłu – reszta pozostaje tajemnicą.

To nie będzie pierwszy taki smartfon, ale…

Grafika sugeruje ponadto, że pomimo olbrzymiego akumulatora smartfon nie będzie przesadnie gruby. Może to wynikać z zastosowania technologii wysokiej gęstości energii (np. krzemowo-węglowej).

Na rynku jest już kilka smartfonów z akumulatorami o pojemności 15000 mAh, przy czym są to niszowe grubaski z katalogów mniej liczących się producentów. Najsmuklejszy z nich – IIIF150 B2 Ultra – mierzy 19,9 mm. Inne – jak Oscal Pilot 1 czy Blackview BV7300 – ponad 20 mm. Ciekawe, co zaproponuje Realme.

Na szczegóły – jak już wspominałem – musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Póki co chiński producent buduje napięcie i rozkręca kampanię marketingową.