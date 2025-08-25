Niewiarygodne. Ten smartfon wytrzyma 5 dni bez ładowania

Realme rozbija bank. Lada chwila zaprezentuje smartfon wyposażony w akumulator o pojemności trzy razy większej niż ta, z jaką mamy do czynienia w typowych modelach na rynku. Jeśli marzy Ci się duża bateria, to trzymaj rękę na pulsie!
Nadchodząca nowość Realme to smartfon z dużą baterią. A nawet większą
Najnowsza grafika sugeruje, że nadchodzący smartfon Realme zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 15000 mAh! Ponad dwa razy większej niż w Realme GT 7 (7000 mAh), trzy razy większej niż w większości urządzeń na rynku i prawie cztery razy większej niż w Samsungu Galaxy S25.
Obecnie o smartfonach mających akumulatory o pojemności 7000-8000 mAh mówimy, że mają dużą baterię. Realme najwyraźniej chce podbić stawkę. Twierdzi, że dzięki temu urządzenie będzie w stanie wytrzymać ponad 5 dni na jednym ładowaniu, a w przeliczeniu na konkretne zastosowania – pozwoli nagrywać wideo ciągiem przez blisko 19 godzin.
Oficjalna prezentacja smartfona odbędzie się 27 sierpnia 2025 roku. Wtedy też poznamy komplet szczegółów na jego temat. Póki co wiemy jedynie, że zaoferuje także szybkie ładowanie w technologii SuperVooc z maksymalną mocą 80 W. Do tego zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz i dwa aparaty z tyłu – reszta pozostaje tajemnicą.
To nie będzie pierwszy taki smartfon, ale…
Grafika sugeruje ponadto, że pomimo olbrzymiego akumulatora smartfon nie będzie przesadnie gruby. Może to wynikać z zastosowania technologii wysokiej gęstości energii (np. krzemowo-węglowej).
Na rynku jest już kilka smartfonów z akumulatorami o pojemności 15000 mAh, przy czym są to niszowe grubaski z katalogów mniej liczących się producentów. Najsmuklejszy z nich – IIIF150 B2 Ultra – mierzy 19,9 mm. Inne – jak Oscal Pilot 1 czy Blackview BV7300 – ponad 20 mm. Ciekawe, co zaproponuje Realme.
Na szczegóły – jak już wspominałem – musimy jeszcze chwileczkę poczekać. Póki co chiński producent buduje napięcie i rozkręca kampanię marketingową. Jej głównym elementem jest akcja z hasłem przewodnim Free to be Real:
REAL STORIES. REAL ENDURANCE.— realme Global (@realmeglobal) August 22, 2025
1 phone. 10 days. 7 countries.
8 fans living Free To Be Real.
→ Explore. Forge your path.
→ Live Free. Stay Real. Watch their journey: pic.twitter.com/sd6SSIEsNk