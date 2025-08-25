Ważne nowości w mObywatelu. Aplikacja zyska dwie bazy danych

Aplikacja mObywatel może w przyszłości zyskać wyjątkowo praktyczne funkcje. Pozwoli na wygodne przeglądanie dwóch baz danych o kluczowym znaczeniu: Krajowego Rejestru Sądowego oraz ksiąg wieczystych. Oba projekty powiązane są z propozycjami, z jakimi wychodzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

KRS i księgi wieczyste w aplikacji mObywatel

Jeśli zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości wejdą w życie, to aplikacja mObywatel pozwoli między innymi na bezpłatne wyszukiwanie i przeglądanie danych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Możliwe ma być wygodne docieranie do informacji na temat przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych, zawodowych fundacji czy też samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Aplikacja mObywatel umożliwi również wyszukiwanie ksiąg wieczystych po numerze PESEL. Co więcej, projekt zakłada, że pojawi się możliwość samodzielnego pobierania cyfrowych dokumentów z bazy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – mowa chociażby o odpisach, wyciągach czy zaświadczeniach o zamknięciu ksiąg wieczystych. Tak pozyskane dokumenty mają mieć taką samą moc prawną jak te, które są wydawane przez sąd.

Wprowadzenie tych zmian wymaga aktualizacji rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2023 roku, określającego zakres danych i wykaz rejestrów publicznych, z których użytkownicy aplikacji mObywatel mogą pobierać dane, a także wejścia w życie projektu nowelizacji ustaw o księgach wieczystych i hipotece oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Plan zakłada przyjęcie tego ostatniego przez rząd w trzecim kwartale 2025 roku i wejście przepisów w życie 31 marca 2026 roku.

fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Aplikacja mObywatel coraz bardziej funkcjonalna

Intensywny rozwój aplikacji trwa. Dopiero co informowaliśmy, że lista dokumentów w mObywatelu wydłużyła się o identyfikator komornika sądowego oraz legitymacji dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto, na początku lipca, aplikacja mObywatel zyskała możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, a jeszcze wcześniej pojawiła się opcja zawieszania i unieważnienia dowodu osobistego w mObywatelu.

W lipcu też udostępniona została duża aktualizacja, wprowadzająca nowy wygląd aplikacji mObywatel. Pojawił się ciemny motyw, interfejs został odświeżony, a możliwości w kontekście personalizacji – znacząco rozszerzone.

A to nie koniec, bo zapowiedziano także, że w aplikacji mObywatel pojawi się wirtualny asystent AI, który pomoże tworzyć i wypełniać pisma urzędowe. Poza tym planowane jest udostępnienie informacji emerytalnej z PUE ZUS oraz możliwość rejestrowania podróży zagranicznej w mObywatelu.