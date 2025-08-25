Nowe funkcje w aplikacji Biedronka ułatwią Twoje zakupy. Do sklepów trafia też nowy gang

W aplikacji Biedronka pojawiły się dwie nowe funkcje. Sieć handlowa wystartowała też z akcjami promocyjnymi, w tym z nowym gangiem pluszaków – tym razem padło na Biedroniaki.

Nowe funkcje w aplikacji Biedronka ułatwią Twoje zakupy

Znacie tę frustrację, gdy idziecie do sklepu tylko po jedną czy dwie rzeczy i po przybyciu zastajecie pustą półkę na produkty, po które specjalnie się wybraliście? Wychodzicie więc z pustymi rękami i zdenerwowani wracacie do domu albo pędzicie do sklepu w innej lokalizacji – choć niekoniecznie ma to sens. Jedna z nowych funkcji aplikacji Biedronka może Wam w takich sytuacjach pomóc.

Dotychczas za pomocą apki możliwe było zeskanowanie produktu kodu kreskowego wybranego produktu, który chcecie kupić, a następnie sprawdzenie jego dostępności i ceny w najbliższym sklepie (dla osób z włączoną zgodą na udostępnianie lokalizacji) lub w sklepie wybranym jako „Mój sklep” (dla osób z wyłączoną zgodą na udostępnianie lokalizacji). Jeśli w najbliższym sklepie produkt nie jest dostępny, użytkownik może wybrać opcję „Sprawdź w innych sklepach”. Dzięki niej w aplikacji zostaje wyświetlona dostępność towaru w pięciu najbliższych sklepach (względem obecnej lokalizacji lub wybranego „Mojego sklepu”). Produkt może być oznaczony jako:

Niedostępny – na szaro,

Dostępny w małej ilości – na pomarańczowo,

Dostępny – na zielono.

Teraz Biedronka dodała również opcję „Sprawdź na mapie” – znajdziecie ją na samym końcu listy pięciu najbliższych sklepów. Jeśli akurat interesuje Was inna lokalizacja, możecie swobodnie przesuwać mapę i stuknąć w opcję „Znajdź w danej okolicy” (na górze mapy). Co niezwykle istotne, dostępność towaru jest jedynie orientacyjna. Oznacza to, że w praktyce, gdy wybierzecie się już do sklepu danego produktu może po prostu nie być.

Sprawdź dostępność produktu w innych sklepach na mapie (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Szybko sprawdzisz, czy dany sklep Biedronka oferuje interesujące Cię usługi

Drugą nową i przydatną opcją w aplikacji Biedronka jest Filtrowanie sklepów. Dzięki niej z łatwością znajdziesz sklep oferujący dodatkowe usługi. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz zakładkę Więcej (z dolnego menu), a następnie stuknij na liście w opcję Sklepy Biedronka. W górnej części mapy masz do wyboru filtry, takie jak:

Otwarte teraz,

Recyklomat,

E-paragon,

Bankomat,

Lada tradycyjna,

Parking.

Wystarczy, że zaznaczysz usługi, które Cię interesują, a na mapie zostaną oznaczone te sklepy, które je oferują. Warto w tym miejscu wspomnieć, że aplikacja Biedronka jest teraz wygodnie dostępna nie tylko na smartfonach, ale również na tabletach.

Funkcja filtrowania sklepów (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Pluszaki z Biedronki, czyli nowy Gang Biedroniaków

Biedronka poinformowała również o nowych akcjach promocyjnych – Gang Biedroniaków oraz Biedromania. W ramach gangu za każde wydane 49 złotych otrzymasz 1 naklejkę, a jeśli zeskanujesz kartę Biedronka, zyskasz kolejną naklejkę. Dodatkową naklejkę zdobędziesz też, jeśli kupisz warzywa lub owoce, produkt z oferty specjalnej za minimum 10 złotych i rozwiążesz quiz w aplikacji.

Gang Biedroniaków i Biedromania (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Naklejki można zbierać na karcie kolekcjonerskiej (uprawniają do odbioru pluszaków i książek) lub w aplikacji. Biedroniaka (pluszaka) odbierzesz za darmo, mając 80 naklejek lub dopłacając 24,99 złotych, mając 40 naklejek. Ponadto za 20 zebranych naklejek możesz odebrać za darmo książkę.

W przypadku wirtualnych naklejek możesz wziąć udział w Biedromanii i zdobywać nagrody. Za 160 wirtualnych naklejek i 1 złoty odbierzesz nagrody, takie jak zegarek czy butelki Dafi, zaś wykorzystując 320 naklejek, możesz obniżyć cenę produktu (np. ekspresu do kawy) o 500 złotych.