Nie czekasz na nowy smartfon Xiaomi? To teraz zaczniesz

Xiaomi przygotowuje do premiery szereg nowych smartfonów, w tym modele Xiaomi 15T i 15T Pro, które powinny wzbudzić Wasze zainteresowanie. Szczególnie w sytuacji, gdy wiemy już, ile będą kosztowały w Europie.

Cena Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro w Europie ujawniona przed oficjalną premierą

Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro zadebiutowały 26 września 2024 roku, zatem można spodziewać się, że ich bezpośredni następcy zostaną wprowadzeni na rynek w podobnym czasie w 2025 roku. Producent zdaje się bowiem być temu bliski, ponieważ najwyraźniej ustalił już ceny nowych modeli.

Według niepotwierdzonych (jeszcze?) informacji cena Xiaomi 15T będzie wynosiła 649 euro za konfigurację 12/256 GB (dziś to równowartość około 2760 złotych). Xiaomi 15T Pro ma natomiast być dostępny w dwóch wersjach: 12/256 GB za 799 euro (~3400 złotych) i 12/512 GB za 899 euro (~3820 złotych).

Dokładnie tyle samo kosztowali poprzednicy. W Polsce cena Xiaomi 14T zaczynała się zaś od 2999 złotych, a Xiaomi 14T Pro od 3999 złotych (za konfigurację 12/512 GB), co daje nadzieję, że chiński producent nie podniesie cen w 2025 roku, szczególnie że aktualnie kurs euro jest bardzo podobny jak przed rokiem we wrześniu.

Jakie będą smartfony Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro? Specyfikacja częściowo jest już znana

Z dotychczasowych, nieoficjalnych doniesień wynika, że Xiaomi 15T Pro zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 9400+ (poprzednik ma SoC MediaTek Dimensity 9300+) i akumulator o pojemności 5500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 90 W. Ponadto na jego tyle mają znaleźć się 50 Mpix sensor OmniVision OVX9100 w aparacie głównym, 50 Mpix matryca Samsung Isocell JN1 w teleobiektywie i 13 Mpix aparat ultraszerokokątny z sensorem OmniVision OV13B. Na przodzie będzie zaś matryca Samsung S5KKDS.

Xiaomi 15T również dostanie akumulator o pojemności 5500 mAh, ale z obsługą ładowania o mniejszej mocy, bo „tylko” 67 W. Ponadto w aparacie głównym zastosowanie ma znaleźć 50 Mpix sensor OmniVision OVX8000, lecz parametry teleobiektywu i „oczka” ultraszerokokątnego pozostaną niezmienione względem wersji z dopiskiem „Pro”.

W drodze jest też smartfon Xiaomi 16 Pro Mini

Prawdopodobnie niewiele później zadebiutuje seria Xiaomi 16, przynajmniej w Chinach. Renomowany informator, Digital Chat Station, przekazał informacje na temat modelu Xiaomi 16 Pro Mini, który może jednak nazywać się po prostu Xiaomi 16, gdyż według wcześniejszych doniesień producentowi miał nie podobać się zlepek „pro mini”.

DCS twierdzi, że prototyp tego modelu ma wyświetlacz o przekątnej około 6,3 cala z bardzo wąskimi ramkami dookoła dzięki zastosowaniu technologii LIPO i akumulator o pojemności ~6300 mAh, a także „ultrawielki aparat główny”, aparat peryskopowy, funkcję ładowania indukcyjnego i ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Do tego jego obudowa jest „w pełni” pyło- i wodoodporna (co wskazuje na minimum IP68).