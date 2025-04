Nowość Poco w Polsce. Ten smartfon może Ci się spodobać

Do polskich sklepów oficjalnie trafił smartfon Poco M7 Pro 5G. Cena w stosunku do specyfikacji wygląda naprawdę nieźle, a sama specyfikacja zresztą też może się spodobać, o ile tylko celujecie w urządzenie z niższych rejonów średniej półki.

Polska premiera Poco M7 Pro 5G. Co oferuje ten smartfon?

Smartfon Poco M7 Pro 5G został zaprezentowany w grudniu 2024 roku. Może i nie wzbudził olbrzymich emocji, ale jego specyfikacja zdecydowanie może przypaść do gustu niejednej osobie zainteresowanej nieźle wyposażonym średniakiem.

Ma on na pokładzie procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra (o częstotliwości taktowania 2,5 GHz), maksymalnie 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci na pliki. To obietnica całkiem przyzwoitej wydajności w podstawowych zadaniach.

Poco M7 Pro 5G (fot. Xiaomi)

Wśród bebechów znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5110 mAh, w którym energię uzupełniać można z mocą nawet 45 W. Producent zapewnia, że w pół godziny jest w stanie osiągnąć poziom 62% i chwali się też trwałością ogniwa (po 1600 cyklach zachowa minimum 80% pierwotnej pojemności).

Urządzenie wyświetla obraz na 6,67-calowym panelu AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, chronionym szkłem Gorilla Glass 5. Kawałek dla siebie zabiera aparat 20 Mpix do selfie. Z tyłu natomiast są dwa sensory: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.7) z OIS oraz 2 Mpix (f/2.4) czujnik głębi.

Poco M7 Pro 5G (fot. Xiaomi)

Smartfon Poco M7 Pro 5G ma wymiary 162,4×75,7×7,99 mm, waży 190 gramów oraz ma konstrukcję odporną na wodę i pył (w klasie IP64). Obsługuje dwie karty nano SIM, pozwala skorzystać z łączności 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i NFC, oferuje głośniki stereo, a dopełnieniem całości jest HyperOS z bazą w postaci systemu Android 14.

Ile kosztuje Poco M7 Pro 5G? Cena w złotówkach jest atrakcyjna

Model Poco M7 Pro 5G oficjalnie trafił już do sprzedaży w naszym kraju. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: srebrna, zielona i fioletowa, a konfiguracja to zawsze 8/256 GB. Cena? Sugerowana wynosi 999 złotych, ale obecnie można kupić ten smartfon taniej o 150 złotych.

Szukasz czegoś tańszego? Rzuć okiem na Poco C71, …a właściwie Redmi A5

Równocześnie w Indiach do sprzedaży wprowadzony został smartfon Poco C71, wyposażony w 6,88-calowy wyświetlacz IPS o rozczarowującej rozdzielczości HD+, ale też zadowalającej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Maksymalna jasność natomiast wynosi 600 nitów.

Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor Unisoc T7250 (o częstotliwości taktowania 1,8 GHz), a towarzystwa dotrzymuje mu maksymalnie 6 GB RAM typu LPDDR4X. Do tego dochodzi nawet 128 GB pamięci masowej, akumulator o pojemności 5200 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 15 W, boczny skaner linii papilarnych oraz dwa aparaty: 32 Mpix (f/1.75) z tyłu i 8 Mpix (f/2.0) z przodu. Dopełnieniem całości jest zaś Android 15 w lekkiej wersji Go.

Poco C71 (źródło: FoneArena)

Biorąc pod uwagę i specyfikację, i wygląd, jasne jest, że mamy tu do czynienia z dokładnie tym samym, co znamy już pod nazwą Redmi A5 – smartfon zadebiutował już w Polsce i aktualnie można go kupić w konfiguracji 3/64 GB za 349 złotych.