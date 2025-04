Do kogo Polacy przenoszą numery? Jeden operator się wyróżnia

Co trzy miesiące Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) publikuje statystyki przenoszenia numerów. Najnowsze dane, stanowiące podsumowanie 1. kwartału 2025 roku, pokazują, że na przenoszenie numerów decydujemy się coraz częściej, a nasz wybór pada przede wszystkim na jednego operatora.

Przenoszenie numerów w 1. kwartale 2025 roku. Lider jest jeden

Polacy są coraz bardziej niestali w uczuciach do operatorów. W pierwszym kwartale 2025 roku doszło do przeniesienia blisko 445 tysięcy numerów, a więc o prawie 9 tysięcy więcej niż w czwartym kwartale 2024 roku, o 75 tysięcy więcej niż w trzecim kwartale 2024 roku i o ponad 100 tysięcy więcej niż w drugim kwartale 2024 roku.

Podobnie jak w poprzednim kwartale, jedynym operatorem, który wyszedł na plus, jest Play. Jak podaje UKE, zyskał mianowicie 6559 numerów. Na drugim miejscu uplasowało się Orange (z 2778 numerami na minusie), a Plus i T-Mobile zaliczyli poważny odpływ klientów, kończąc kwartał z wynikami, odpowiednio, -16284 oraz -20271.

Statystyki przenoszenia numerów w I kwartale 2025 roku (źródło: UKE)

Nie od wczoraj Play zostawia konkurencję w tyle

Pokrywa się to mniej więcej z tym, z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku. Po podsumowaniu wszystkich dwunastu miesięcy statystyki były bowiem takie, że jako jedyny na plusie był właśnie Play (z wynikiem 61030 przeniesień), a reszta Wielkiej Czwórki zakończyła rok na minusie w kolejności: T-Mobile (-12690), Orange (-39570) i Plus (-115120).

Play liderem był też zresztą w 2023 roku (i to nawet z lepszym wynikiem, bo miał 124044 numery na plusie). Wtedy nad kreską towarzyszył mu też T-Mobile, który rok później nie zdołał powtórzyć tego sukcesu.

Nie wiadomo, co konkretnie wpływa tak pozytywnie na popularność sieci Play. Najwyraźniej jednak oferta fioletowego operatora okazuje się dla sporej części Polaków na tyle atrakcyjna, by się na nią skusić. Nie bez znaczenia może być także przemyślany rozwój infrastruktury – jego nadajniki często stawiane są w lokalizacjach omijanych przez konkurencję.

Jednak Play nie tylko przyciąga, ale i odpycha…

Warto jednak zajrzeć do szczegółowego raportu UKE, ponieważ można w nim znaleźć tabelkę, w której widzimy nie tylko bilans, ale też konkretną liczbę przenosin w jedną i drugą stronę. Okazuje się, że w pierwszym kwartale 2025 roku Play nie tylko przejął najwięcej numerów (115396), ale też najwięcej stracił (108837).

O ile jednak każdy operator z Wielkiej Czwórki stracił minimum 100 tysięcy numerów, to żaden poza Fioletowym nie zyskał więcej niż 100 tysięcy – w przypadku Orange było to 97812, Plusa – 92162, a T-Mobile – 80296. Konkretnie wygląda to tak:

Operator Liczba zyskanych numerów Liczba straconych numerów Bilans Play 115396 108837 6559 Orange 97812 100590 -2778 Plus 92162 108446 -16284 T-Mobile 80296 100567 -20271

Raport za pierwszy kwartał 2025 roku jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie UKE.