Smartfony z Androidem blokują się bez powodu. Winna nowa funkcja

Wygląda na to, że Google zaktualizowało funkcję ochrony przed kradzieżą. Użytkownicy zgłaszają, że smartfon blokuje się nawet wtedy, gdy trzymają go w dłoni. Jak to możliwe?

Funkcja ochrony przed kradzieżą stała się zbyt czuła

Trzymasz smartfon w dłoni, może jedziesz autobusem albo na niego biegniesz. Patrzysz na ekran, a ten nagle się blokuje. Użytkownicy Androida 15 zauważyli ostatnio, że ich urządzenia stały się nieco zbyt „przewrażliwione”, ale zacznijmy od początku.

W październiku 2024 roku Google zaprezentowało nową wersję systemu dla urządzeń mobilnych, a mianowicie Androida 15. Wśród nowości znalazła się m.in. przestrzeń prywatna na ważne dla użytkownika aplikacje, które zawierają wrażliwe dane. Poza tym zaanonsowano również kilka innych funkcji bezpieczeństwa, a jedną z nich jest ochrona przed kradzieżą (Theft protection).

Android 15 – Ochrona przed kradzieżą (źródło: Google)

Z jej pomocą smartfon z systemem Android 15 jest w stanie wykrywać sytuacje, gdy urządzenie zostanie wyrwane z dłoni właściciela, a złodziej usiłuje z nim uciec czy odjechać. Jeśli system „zorientuje się”, że takie zdarzenie miało miejsce, smartfon zostaje automatycznie zablokowany. Brzmi świetnie, jednak ostatnio funkcja opracowana przez Google wydaje się być nadmiernie wrażliwa.

Dlaczego smartfony z Androidem 15 wykrywają kradzież „na wyrost”?

Na forum Reddit pojawiło się kilka postów użytkowników, którzy zgłaszają, że ich smartfon blokuje się przez wykrycie kradzieży, podczas gdy ta nie miała miejsca, a właściciel trzyma urządzenie w dłoni. Jedna z osób wspomniała, że ochrona przed kradzieżą uruchomiła się podczas jazdy z autobusem. Inna zaś opowiedziała, iż smartfon został automatycznie zablokowany podczas jej biegu. Wszystko przez to, że działanie funkcji opiera się w dużej mierze o wbudowany w smartfonie akcelerometr, odpowiedzialny za wykrycie nagłego ruchu i podążanie w innym kierunku.

Wygląda na to, że Google mogło w ostatnim czasie zwiększyć „wrażliwość” tego sensora. Jak zauważono na portalu Android Authority, podczas wczesnych testów funkcji ochrony przed kradzieżą uruchomienie blokady nie było łatwe, teraz natomiast jest „zbyt łatwe” i system stał się „nadwrażliwy”. Użytkownicy wypowiadający się na forum nie są przesadnie sfrustrowani, szczególnie że jest to standardowa blokada ekranu i odblokowanie urządzenia nie jest trudne, ale niektórzy twierdzą, że smartfon potrafi zablokować się „z powodu kradzieży” nawet kilka razy dziennie.