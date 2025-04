Ma zabójczo niską cenę. Smartfon Redmi A5 zadebiutował w Polsce

Doczekaliśmy się premiery smartfona Redmi A5 w Polsce. Nowa propozycja Xiaomi z najniższej półki cenowej może pochwalić się przyzwoitą specyfikacją i ceną wyraźnie niższą od tej, jakiej się spodziewaliśmy.

Polska cena Redmi A5 jest… niższa niż się spodziewaliśmy

Gdy dowiedzieliśmy się, że europejska cena Redmi A5 wyniesie 149 euro, spodziewaliśmy się, że i w Polsce nie zapłacimy za ten model zbyt wiele. Ostatecznie jednak cena w złotówkach jest jeszcze niższa, niż myśleliśmy. To naprawdę tani smartfon.

Smartfon Redmi A5 zadebiutował w polskich sklepach i kosztuje zaledwie 349 złotych. To nie tylko ogólnie niska cena, ale też o 100 złotych niższa niż w przypadku bezpośredniego poprzednika, którym był model Redmi A3 (jego wariant 3/64 GB kosztował na start 449 złotych).

W tym przypadku mówimy o takiej samej konfiguracji, a więc z 3 GB RAM oraz 64 GB pamięci na pliki. To niewiele, ale systemowi Android Go może wystarczyć. Poza tym urządzenie zostało wyposażone w budżetowy procesor Unisoc T7250, osiągający nieco lepsze wyniki w benchmarkach niż MediaTek Helio G36 zainstalowany w modelu A3.

Xiaomi Redmi A5 4G (Źródło: Sudhanshu Ambhore | Twitter)

Redmi A5 ma również 6,88-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+, który – co warto podkreślić, biorąc pod uwagę cenę – cechuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz! W kontekście fotografii zaś oferuje aparat 32 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu – oba z przysłoną f/2.0.

Smartfon został także wyposażony w akumulator o nieco większej niż standardowa pojemności 5200 mAh. Można go ładować z mocą maksymalnie 15 W. Dopełnieniem całości jest skaner linii papilarnych z boku obudowy, której wymiary to 171,7×77,8×8,26 mm.

Specyfikacja Redmi A5 vs Redmi A3

Podsumujmy, a równocześnie porównajmy specyfikacje Redmi A5 i Redmi A3:

Redmi A5 Redmi A3 Wyświetlacz 6,88 cala,

LCD,

HD+,

120 Hz 6,71 cala,

LCD,

HD+,

90 Hz Procesor Unisoc T7250

(12 nm, do 1,8 GHz) MediaTek Helio G36

(12 nm, do 2,2 GHz) Pamięć 3 GB RAM,

64 GB na pliki 3 GB RAM,

64 GB na pliki Akumulator 5200 mAh,

ładowanie do 15 W 5000 mAh,

ładowanie do 10 W Aparaty 32 Mpix,

przód: 8 Mpix 8 + 0,08 Mpix,

przód: 5 Mpix Łączność 4G (LTE),

Wi-Fi,

Bluetooth 4G (LTE),

Wi-Fi,

Bluetooth Czytnik linii papilarnych Tak Tak System operaycjny Android 15 (Go) Android 14 (Go)

Możesz już kupić Redmi A5 w Polsce

Tak jak wspomniałem, smartfon jest już dostępny w polskich sklepach. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, niebieska i złota. Na razie można go kupić w RTV Euro AGD (to link afiliacyjny, korzystając z niego wspierasz naszą działalność – dziękujemy!).