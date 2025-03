Porsche chce, aby samochody były bardziej jak smartfony. Pomoże ogłoszona nowość

Porsche ogłosiło modernizację systemu PCM, która zostanie wprowadzana do samochodów z roku modelowego 2026. Jedna z nowości zbliży samochody do smartfonów.

Ulepszony system PCM w nowych Porsche

W nowoczesnym samochodzie system infotainment odgrywa naprawdę ważną rolę, co coraz lepiej rozumieją producenci. Współczesne auto nie może być tylko szybkie i dobrze się prowadzić lub charakteryzować się energetycznie efektywnym napędem. Nie wystarczy, że fotele są wygodne, a poziom wyciszenia wnętrza zapewnia komfortową podróż. Obecnie samochód musi też oferować sprawnie działające i rozbudowane oprogramowanie.

W przypadku nowszych Porsche nigdy nie było pod tym względem źle, aczkolwiek pewne niedociągnięcia można było znaleźć. Na szczęście system infotainment w autach z nowego roku modelowego ma doczekać się odczuwalnych poprawek, również tych wpływających na szybkość reakcji na polecenia użytkownika.

Przede wszystkim nowy PCM (Porsche Communication Management) doczekał się sprzętowych ulepszeń, które przekładają się na większą wydajność, a to z kolei powinno pozytywnie wpłynąć na działanie systemu i aplikacji. Co więcej, firma obiecuje, że od teraz pakiet Porsche Connect jest dołączany standardowo na okres 10 lat. Wypada wspomnieć, że ten pakiet oferuje dostęp do wielu usług cyfrowych.

W ramach aktualizacji wprowadzany jest też nowy sklep App Center, który zadebiutował wraz z elektrycznym Macanem. Producent zaznacza, że sklep zapewnia dostęp do wielu aplikacji z różnych kategorii, idąc za przykładem znanych sklepów ze smartfonów i tabletów. Możemy więc stwierdzić, że teraz 911 czy Taycan zbliżyły się do urządzeń, które nosimy w kieszeniach.

Co więcej, oprócz autorskiego asystenta głosowego, użytkownicy będą mogli również korzystać z asystenta Amazon Alexa podczas jazdy. Może być on użyty do zdalnego sterowania urządzeniami smart home, a także chociażby do wskazywania podcastów i muzyki do odtworzenia. Skoro już jesteśmy przy słuchaniu muzyki, nowy PCM wprowadza jeszcze technologię dźwięku immersyjnego Dolby Atmos w przypadku nagłośnienia Bose i Burmester.

Które modele Porsche otrzymują nową wersję PCM?

Jak podają Niemcy, nowa generacja PCM trafi do samochodów z roku modelowego 2026. Pojawi się ona w: Porsche 911, Porsche Taycan, Porsche Cayenne i Porsche Panamera. Samochody można już zamawiać na wybranych rynkach.