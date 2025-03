Bolt odbierze Cię z lotniska. Zaczeka, jeśli trzeba

W aplikacji Bolt pojawiła się nowa funkcja, dzięki której wygodnie zarezerwujesz przejazd z lotniska do domu lub hotelu. Wystarczy, że podasz numer lotu, a aplikacja zajmie się resztą, dostosowując szczegóły rezerwacji do aktualnego statusu.

Od dłuższego już czasu Bolt umożliwia rezerwację przejazdu z wyprzedzeniem. To świetna opcja między innymi wtedy, gdy potrzebujemy transportu na lotnisko. W aplikacji możemy zamówić taki kurs 30 minut wcześniej albo i 90 dni, a kierowca będzie czekał w ustalonym miejscu o ustalonej porze. Cena jest znana z góry i nie ulegnie zmianie. Możemy też liczyć na dodatkowy czas oczekiwania bez opłat, a jeśli z jakiegoś powodu konieczne będzie anulowanie przejazdu, można to zrobić bezpłatnie (do godziny przed terminem).

Śledzenie lotów w aplikacji Bolt = wygodna rezerwacja przejazdu

Teraz Bolt postanowił pochylić się także nad osobami wyjeżdżającymi z lotniska, po zakończonym locie. I ma dla nich całkiem sensowne rozwiązanie. Chodzi o funkcję śledzenia lotów, która pozwala wpisać w aplikacji numer swojego lotu i staje się on bazą dla zamówienia.

Przekazując informację o numerze lotu, oddajesz sprawy rezerwacyjne Boltowi i możesz uwolnić od tego głowę. Czas odbioru będzie automatycznie dostosowywany do bieżącego statusu lotu. Jeśli samolot przyleci wcześniej, kierowca także będzie do Twojej dyspozycji wcześniej. Jeżeli zaś wydarzy się opóźnienie, również nie przepadnie Ci kurs. A najlepsze, że wszystko dzieje się samo.

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz tylko uruchomić aplikację Bolt i w sekcji Zarezerwuj ustawić jako miejsce odbioru lotnisko. Następnie stuknij Dodaj szczegóły lotu i wpisz numer lotu (jeśli go nie pamiętasz, możesz też skorzystać z wyszukiwarki). Ostatnim krokiem jest już tylko ustalenie, ile czasu potrzebujesz na ogarnięcie się po przylocie – na przykład na odbiór bagażu – i wybranie klasy pojazdu. Zatwierdzasz i to wszystko.

Śledzenie lotów w aplikacji Bolt (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Na lotnisko i z lotniska Boltem. Tylko z którego?

Bolt oferuje swoje usługi na ponad setce lotnisk w różnych części świata, w tym na 15 w naszym kraju. Z kolei funkcja śledzenia lotów w pierwszej fazie udostępniana jest w 30 lokalizacjach, a jedną z nich jest port lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie (Balice).