Android Auto 14.0 do pobrania. Aktualizacja zapowiada duże zmiany

Google rozpoczęło proces udostępniania Android Auto 14.0. Aktualizacja trafia do pierwszych kierowców i zapowiada zestaw interesujących zmian.

Co nowego w Android Auto 14.0?

Firma z Mountain View, co raczej nikogo nie zaskoczy, nie pochwaliła się zmianami wprowadzanymi w najnowszej aktualizacji Android Auto. Google z trudnych do wytłumaczenia powodów tego nie robi. Szkoda, bowiem byłoby to sporym ułatwieniem dla chociażby osób zmagających się z różnymi usterkami. Takie osoby wiedziałyby od razu, bez konieczności wykonywania testów, czy usterka została usunięta.

W związku z powyższą polityką, użytkownicy zazwyczaj sami muszą odkrywać zmiany wprowadzane w oprogramowaniu dla kierowców. Z obecnych informacji wynika, że na pierwszy rzut oka nie zaszły żadne większe nowości, ale całkiem sporo dzieje się pod maską. Może to być zapowiedzią, że już niebawem pojawi się większa nowość, która będzie miała wpływ na korzystanie z Android Auto.

Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że Gemini zastąpi Asystenta Google również w przypadku Android Auto. Co więcej, kierowcy mają otrzymać dostęp do Gemini Live. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to się stanie, ale omawiana aktualizacja zawiera więcej ciągów znaków odnoszących się do tego rozwiązania.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jak podaje serwis 9to5Google, w wersji 14.0 znalazły się następujące wzmianki o Gemini:

<string name=”assistant_education_tooltip_gemini_upgrade”>Gemini is now the personal AI assistant in your car</string> <string name=”assistant_summarization_quick_feedback_prompt”>How was the message summary content?</string> <string name=”csat_survey_question_gemini”>How satisfied were you with Gemini in Android Auto today?</string> <string name=”csat_survey_question_voice_subjourney”>What was your primary goal for using voice interaction in Android Auto today? Select the task that had the biggest impact on your satisfaction.</string> <string name=”gemini_quick_feedback_prompt”>How was your Gemini experience?</string>

Już pierwszy string wskazuje, że Gemini całkowicie zastąpi Asystenta Google. Kierowca – po udostępnieniu nowej funkcji – zostanie poinformowany, że Gemini jest teraz nowym asystentem głosowym w jego samochodzie. Kolejne stringi sugerują wprowadzenie monitów z pytaniami o ocenę działania asystenta Gemini, więc możliwe, że Google będzie chciało zebrać sporo informacji zwrotnych od kierowców.

Warto jeszcze wspomnieć, że wcześniej w Android Auto 14.0 beta znaleziono zapowiedź funkcji sterowania klimatyzacją. Niewykluczone, że to rozwiązanie też niebawem trafi do użytkowników. Tylko konieczne będzie posiadanie odpowiedniego samochodu, który umożliwia tak głęboką integrację. Oznacza to, że tak naprawdę większość osób nie skorzysta z nowej funkcji.

Jak zainstalować Android Auto 14.0?

Można ręcznie zainstalować plik APK z najnowszą wersją. Nie jest to jednak metoda zalecana. Najlepiej uzbroić się w cierpliwość i poczekać, gdy odpowiednia aktualizacja pojawi się w Google Play. Pobierając nową wersję z wykorzystaniem oficjalnej drogi mamy większą pewność, że wszystko będzie działać zgodnie z założeniami.

Aktualizacja do Android Auto 14.0 może być dostępna do pobrania dopiero za kilka tygodni. Proces udostępniania zazwyczaj trwa dość długo. Z drugiej strony, skoro z Gemini nie można jeszcze korzystać, to chyba nie ma większego sensu się spieszyć.