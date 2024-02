Plus odpalił taką promocję, że nie ma co się zastanawiać

Plus przygotował specjalną ofertę promocyjną na Walentynki 2024. Szczególnie warte uwagi są zestawy, bo są one dostępne w naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach. Nie ma co się zastanawiać – trzeba brać!

Plus przygotował idealną promocję na Walentynki 2024

Operator nie po raz pierwszy przygotował „zabójczą” (dla swojej konkurencji i sklepów z elektroniką) promocję. Teraz ponownie mamy z taką do czynienia, ponieważ możecie kupić cztery zestawy dwóch urządzeń i zaoszczędzić naprawdę sporo. W nawiasie będą podane najniższe ceny (z oficjalnej polskiej dystrybucji) z porównywarki cenowej.

Walentynkowa promocja Plusa obowiązuje do 19 lutego 2024 roku. Zestawy są dostępne w sklepie internetowym operatora i warunkiem kupienia ich w podanych powyżej cenach jest rozłożenie płatności za zestaw na 12 rat 0%.

Jeśli jesteście zainteresowani urządzeniami Huawei, to ten producent przygotował wiele ofert na Walentynki 2024 – najciekawsze promocje na sprzęty Huawei znajdziecie na Tabletowo.pl.

A może smartfon?

Jeżeli natomiast nie interesują Was smartwatche i/lub słuchawki, to swoją promocję na Święto Zakochanych przygotowała również marka TECNO. Ona oferuje cztery modele smartfonów w obniżonych cenach:

Promocja na smartfony TECNO obowiązuje do 15 lutego 2024 roku w sklepie Tecno-Store.pl oraz sieciach Media Expert, Komputronik i x-kom.