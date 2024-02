Nie będzie już darmowych laptopów dla uczniów. Co dalej?

Rządowy program „Laptop dla ucznia” został oficjalnie zawieszony. Informację przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zapowiadając równocześnie, że w niedalekiej przyszłości w jego miejsce uruchomiony zostanie „Cyfrowy uczeń”.

Już od momentu pierwszych zapowiedzi program „Laptop dla ucznia” wzbudzał sporo kontrowersji. Wynikały z wielu różnych kwestii, ale ostatecznie do jego zawieszenia doprowadziły wątpliwości dotyczące przebiegu przetargu na zakup przenośnych komputerów dla czwartoklasistów. Ogłoszono to podczas czwartkowej konferencji prasowej zorganizowanej wspólnie przez ministerstwa edukacji i cyfryzacji

Wszystko wskazuje na to, że podczas przetargu na zakup laptopów w ramach programu „Laptop dla ucznia” doszło do naruszenia przepisów karnych. Mogło dojść do sytuacji korupcyjnych [i] zostanie złożone doniesienie do prokuratury.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski