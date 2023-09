Premiera Huawei Watch GT 4. Każdy znajdzie coś dla siebie

Huawei zaprezentował nowe smartwatche z serii Watch GT 4. Dostępnych jest kilka różnych wersji, ale wszystkie mają wspólną cechę – bardzo dobry stosunek jakości do ceny. I świetnie wyglądają!

Huawei Watch GT 4 dostępny jest w dwóch rozmiarach koperty

Smartwatche Huawei Watch GT 4, jak sugeruje sama nazwa, są następcami zdecydowanie udanych urządzeń z serii Watch GT 3. Oczywiście przedstawiciele nowszej generacji, co nie powinno nikogo dziwić, w założeniach mają być jeszcze lepsze, a to wszystko jest podane w atrakcyjnych cenach.

Jeśli już wspomnieliśmy o atrakcyjności, to jest to dobre słowo również, gdy chcemy opisać wygląd nowych urządzeń. Elegancja i okrągła koperta to cechy, które powinny zostać docenione przez wielu użytkowników.

Jak już wspomniałem, nowy smartwatch dostępny jest w kilku różnych wersjach, ale najbardziej podstawowy podział dotyczy rozmiaru koperty. Do wyboru mamy mniejszy wariant z kopertą 41 mm oraz większy model z kopertą 46 mm. Wypada dodać, że mniejszy smartwatch jest bardziej minimalistyczny, a większy charakteryzuje się chociażby sporym bezelem spotykanym często w klasycznych zegarkach.

Różnice między mniejszą a większą wersją sprowadzają się nie tylko do rozmiaru koperty czy cech wyglądu. Wymiary mniejszego modelu wynoszą 41,3 x 41,3 x 9,8 mm, a jego waga bez paska to 37 gramów. Do dyspozycji otrzymujemy 1,32-calowy ekran AMOLED LTPO (466 × 466 pikseli, PPI 352), a także akumulator o pojemności 323 mAh, który ma zapewnić 7 dni pracy na jednym ładowaniu.

Gdy jednak zdecydujemy się na kopertę 46 mm, dostaniemy sprzęt o wymiarach 46 x 46 x 10,9 mm i wagę 48 gramów (bez paska). Ekran to 1,43-calowy AMOLED LTPO (466 × 466 pikseli, PPI 326), a akumulator 524 mAh zapewnia solidnych 14 dni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę.

Huawei Watch GT 4, niezależnie od wybranego rozmiaru, zapewnia również te same cechy. Warto zaznaczyć, że obsługiwane są zarówno smartfony z Androidem, jak i iPhone’y. Nie musimy więc decydować się na konkretny system operacyjny, a tym bardziej nie jesteśmy ograniczeni do tylko jednego producenta smartfonów.

Wśród licznych funkcji nie zabrakło zbierania danych o zdrowiu użytkownika, jak chociażby tętno czy saturacji krwi i temperatury skóry, a także o aktywnościach fizycznych – liczba kroków i różne treningi.

Łącznie mamy ponad 100 trybów sportowych (np. pływanie, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka górska czy nawet e-sport) oraz analizę treningów TruSport i zapis trasy biegu (GPS). Do tego dochodzi jeszcze niezależna nawigacja w zegarku (udoskonalona w wersji 46 mm).

Producent chwali się jeszcze profesjonalnym asystentem treningowym, czyli możliwością śledzenia postępów, brania udziału w wyzwaniach czy opcji ustawienia inteligetnego planu biegowego z opcją dokładnej rejestracji trasy treningu.

Na pokładzie znajdziemy czujnik przyspieszenia, głębokości i temperatury, żyroskop, akcelerometr, optyczny pomiar tętna i barometr. Z kolei w kwestii łączności Huawei Watch GT 4 zapewnia Bluetooth 5.2, NFC i GPS. Natomiast dla osób, które ćwiczą w naprawdę różnych warunkach, ważną informacją będą klasy ochrony – IP68 i 5 ATM.

Huawei Watch GT 4 – każdy powinien znaleźć coś dla siebie

Wróćmy do tematu różnych wersji serii Huawei Watch GT 4, bowiem podział na rozmiar koperty to dopiero początek. Otóż do wyboru mamy:

Watch GT 4 (41 mm) Elite z kopertą w kolorze złotym ze srebrną obwódką, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym ze złotymi elementami,

Watch GT 4 (41 mm) Elegant z kopertą w kolorze złotym, ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym,

Watch GT 4 (41 mm) Classic z kopertą w kolorze złotym, ze skórzanym paskiem w kolorze białym,

Watch GT 4(46 mm) Elite z kopertą w kolorze srebrnym, ze stalową bransoletą w kolorze srebrnym,

Watch GT 4 (46 mm) Green z kopertą w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami), z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym,

Watch GT 4 (46 mm) Classic z kopertą w kolorze srebrnym, ze skórzanym paskiem w kolorze brązowym,

Watch GT 4 (46 mm) Active z kopertą w kolorze czarnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.

Watch GT 4 (41 mm) Elite Watch GT 4 (41 mm) Elegant Watch GT 4 (41 mm) Classic Watch GT 4(46 mm) Elite Watch GT 4 (46 mm) Green Watch GT 4 (46 mm) Classic Watch GT 4 (46 mm) Active (fot. Huawei)

Dostępność i cena

Nowe smartwatche Huawei w Polsce dostępne są od dziś, czyli od 14 września 2023 roku. Ich ceny przedstawiają się następująco:

Huawei Watch GT 4 (41 mm) Elite – 1699 złotych,

Huawei Watch GT 4(41 mm) Elegant – 1399 złotych,

Huawei Watch GT 4 (41 mm) Classic – 1199 złotych,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Elite – 1499 złotych,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Green – 1199 złotych,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Classic – 1099 złotych,

Huawei Watch GT 4 (46 mm) Active – 1099 złotych.

Jeśli planujecie zakup Huawei Watch GT 4 to zdecydowanie warto się pospieszyć. Otóż od 14 września do 15 października 2023 roku, podczas zakupu na stronie huawei.pl oraz u partnerów biznesowych firmy, słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 o wartości 199 złotych otrzymamy w prezencie lub za złotówkę. Natomiast w przypadku zakupu zegarka w wersji Elite (w obu rozmiarach), klienci otrzymają również dodatkowy rok gwarancji w prezencie.