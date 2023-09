Tecno prezentuje smartfon z podświetlanymi pleckami w niskiej cenie

Tecno to marka już od jakiegoś czasu obecna na polskim rynku ze swoimi urządzeniami mobilnymi. Właśnie do portfolio producenta dołączył model Pova 5 Pro. To smartfon, który nie tylko kusi całkiem dobrym stosunkiem jakości do ceny, ale również futurystycznym designem. W oczy rzucą się Wam na pewno jego świecące plecki.

Tecno Pova 5 Pro: ciekawy design i kilka bajerów

Zacznijmy od designu, ponieważ to przede wszystkim nim ten smartfon wyróżnia się na tle konkurencji. Trzeba przyznać, że tylny panel urządzenia cechuje się naprawdę efektowną estetyką, a do tego świeci i to w różnych kolorach. Pasek świetlny, wyposażony w 9-kolorową paletę RGB oferuje dynamiczną gamę efektów wizualnych, które adaptują się do różnorodnych sytuacji. Tylny panel podświetli się w inny sposób m.in. podczas odbierania połączeń, czy monitorowania poziomu baterii.

Pasek świetlny jest w stanie synchronizować się z wibracjami dzwonka, tworząc rytmiczny efekt pulsowania. Również podczas ładowania, pasek dynamicznie zmienia kolory, odzwierciedlając aktualny poziom naładowania baterii. Efektowny design to jednak nie wszystko co oferuje Tecno Pova 5 Pro. Producent wyposażył smartfon w całkiem dobre (jak na tę półkę cenową) podzespoły.

Smartfon oferuje 6,78-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ (2460 x 1080 piskeli), adaptacyjnej częstotliwości odświeżania o maksymalnej wartości 120 Hz, próbkowaniu dotyku na poziomie 240 Hz oraz maksymalnej jasności 540 nitów.

Z kolei pod maską urządzenia znalazł się procesor MediaTek Dimensity 6080 5G z procesorem graficznym Mali G57 MP2. Chipset wspierany jest przez 8 GB RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Wirtualnie pamięć operacyjną można rozszerzyć o kolejne 8 GB.

Tecno Pova 5 Pro (źródło: Tecno)

Za dostarczanie energii do podzespołów zadba akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera szybkie ładowanie Ultra Charge 68 W. Uzupełnienie energii od 0 do 50% baterii zajmie zaledwie 15 minut. Dodatkowo nowy smartfon Tecno oferuje ładowanie obejściowe. Oznacza to, że gdy korzystamy z niego podczas ładowania, energia trafia bezpośrednio do płyty głównej, z pominięciem baterii. Ogranicza to nagrzewanie się akumulatora, a także pozytywnie wpływa na jego żywotność.

O to, by podczas grania w bardziej wymagające mobilne tytuły smartfon się nie przegrzał, zadbać ma również komora parowa o powierzchni 2820 mm², a także grafenowy radiator o powierzchni 10159 mm². Lepsze wrażenia w grach ma zapewnić ulepszony żyroskop oraz głośniki stereo z DTS i Hi-Res.

źródło: Tecno

Jest ciekawa promocja na start

Nowy Tecno Pova 5 Pro 5G jest już dostępny w Polsce w dwóch kolorach: Dark Illusion i Silver Fantasy. Jego sugerowana cena detaliczna została ustalona na 1399 złotych. Smartfon dostępny jest m.in. w sieci sklepów Media Expert, x-kom, Komputronik oraz Tecno-store.pl

Kupując w oficjalnym sklepie internetowym producenta do 1 października, w ramach oferty przedsprzedażowej, przy zakupie smartfona otrzymamy bezprzewodowe słuchawki Tecno TRUE 1 o wartości 399 złotych za złotówkę. Taki zestaw smartfon + słuchawki będzie kosztować więc dokładnie 1400 złotych i trzeba przyznać, że to naprawdę atrakcyjna cena.

Producent prezentuje także słuchawki

Tecno postanowiło również zaprezentować swoje najnowsze słuchawki, które są mogą być dobrym uzupełnieniem dla smartfona Pova 5 Pro. Mowa tutaj o Tecno TRUE 1 oraz SONIC 1. Słuchawki TWS oferują nie tylko dobrą jakość dźwięku, ale także szereg funkcji, które z pewnością przyciągną uwagę wielu entuzjastów muzyki.

Słuchawki TRUE 1 charakteryzują się ergonomicznym designem, który zapewnia komfort użytkowania nawet przez długi czas. Wyróżniają się także adaptacyjną redukcją szumów ANC do 42 dB oraz zestawem 6 mikrofonów. Dzięki etui ładującemu czas pracy słuchawek może wynieść nawet 45 godzin. Ich sugerowana cena detaliczna wynosi 399 złotych.

źródło: Tecno

Z kolei model SONIC 1 to – jak mówi producent – pierwsze pół-dokanałowe słuchawki z przełącznikiem free switch, który pozwala na szybką wymianę magnetycznych dousznych końcówek. Ich czas pracy (z etui ładującym) może wynieść nawet 50 godzin. Sama konstrukcja urządzenia może pochwalić się także wodoszczelnością IPX5. Słuchawki są już dostępne w naszym kraju w cenie 199 złotych.