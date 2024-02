Google Bard to od teraz Gemini. To nie koniec nowości

Tydzień temu amerykański gigant ogłosił, że Bard zaczął bazować na modelu Gemini Pro we wszystkich dostępnych językach i miejscach, w tym polskim i Polsce. Dziś Bard odchodzi do historii, gdyż zmieniono jego nazwę na… Gemini. To jednak nie koniec ogłoszonych nowości.

Google Bard to teraz Gemini

Spodziewaliśmy się, że firma z Kalifornii ogłosi to już wczoraj, 7 lutego 2024 roku, lecz zrobiła to dopiero dziś. Dlaczego się na to zdecydowała? Jak tłumaczy, misją Barda było zapewnienie użytkownikom i użytkowniczkom bezpośredniego dostępu do modeli AI Google, a Gemini to ich najbardziej zaawansowana wersja. I aby to odzwierciedlić, zmieniono nazwę Bard na Gemini.

Na tym jednak nie poprzestano, gdyż jednocześnie ogłoszono debiut Gemini Advanced. Usługa ta bazuje na Gemini Ultra 1.0, czyli największym i najbardziej zaawansowanym modelu AI giganta z Mountain View. Według deklaracji Amerykanów radzi on sobie z wysoce skomplikowanymi zadaniami, takimi jak kodowanie, logiczne rozumowanie, wykonywanie zawiłych instrukcji oraz współpraca nad kreatywnymi projektami. Ponadto umożliwia on prowadzenie dłuższych i bardziej szczegółowych rozmów, a także lepiej rozumie kontekst z poprzednich promptów.

Gemini Advanced jest już dostępny w ponad 150 krajach i regionach, aktualnie wyłącznie w języku angielskim, lecz w przyszłości ma się to zmienić. Mogą z niego korzystać abonenci nowego pakietu Google One AI Premium za 19,99 dolarów (równowartość ~80 złotych) miesięcznie, ale dwa pierwsze miesiące są darmowe. Cena w Polsce wynosi jednak 97,99 złotych miesięcznie.

Gemini Advanced będzie dostępny również w różnych usługach Google – Gmailu, Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach i Meet oraz Cloud. Wszędzie w najbliższych tygodniach Duet AI zmieni nazwę na Gemini.

Gemini będzie dostępny również na smartfonach

Do tej pory Bard był dostępny wyłącznie poprzez stronę bard.google.com (od dziś jest to gemini.google.com), ale właśnie się to zmieniło, ponieważ firma z Kalifornii udostępniła dziś nową aplikację Gemini w sklepie Google Play. Ponadto można włączyć Gemini w Asystencie – wówczas można na przykład poprosić o wygenerowanie opisu do zrobionego przed chwilą zdjęcia lub streszczenie otwartego artykułu.

Użytkownicy iPhone’ów będą mogli zaś korzystać z Gemini za pośrednictwem aplikacji Google na iOS. Niestety, początkowo udostępniono Gemini wyłącznie w języku angielskim. W przyszłym tygodniu dostępność zostanie rozszerzona o japoński i koreański, a wkrótce także inne języki i kraje.