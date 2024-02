Słuchawki JBL Vibe Beam to gwarancja muzyki na cały dzień

Słuchacie tak dużo muzyki, że nie możecie się bez niej obejść na co dzień? W takim razie nowe bezprzewodowe słuchawki JBL, Vibe Beam, powinny przypaść Wam do gustu.

Technologia i algorytmy

W nowym modelu słuchawek JBL zastosowało 8-milimetrowe przetworniki dynamiczne, które w połączeniu z zamkniętą konstrukcją gwarantują, że właściciel będzie mógł z łatwością zanurzyć się w dobrej jakości dźwięku. Dodatkowe wrażenia muzyczne związane z niskimi tonami zapewni technologia Deep Bass. Pasmo przenoszenia słuchawek to 20 Hz-20 kHz, impedancja wynosi 16 omów, a komunikacja z drugim urządzeniem odbywa się z pomocą modułu Bluetooth 5.2.

JBL Vibe Beam (Źródło: producent)

Sama jakość dźwięku to nie wszystko. JBL Vibe Beam to również szereg algorytmowych uprzyjemniaczy. Warto wspomnieć na przykład o funkcji AmbientAware, która przyda się w momencie, kiedy poza muzyką z pchełek chcemy również słyszeć otaczające nas dźwięki. Natomiast dzięki TalkThru i VoiceAware możemy wziąć udział w konwersacji bez wyjmowania słuchawek z uszu oraz dostosować, jak mocno mikrofony mają być wyczulone na nasz głos. Zestaw można dostosować do osobistych preferencji w dedykowanej aplikacji producenta, dostępnej zarówno w sklepie Google Play, jak i Apple App Store.

JBL Vibe Beam – długie granie w dobrej cenie

Jeżeli nie potraficie rozstać się z muzyką ani na chwilę, JBL Vibe Beam służą Wam pomocą. Same pchełki mogą nieprzerwanie grać do 8 godzin, a po 10-minutowej wizycie w etui czas ich pracy wydłuży się o kolejne 2 godziny. Bez podładowywania go w międzyczasie, maksymalny czas słuchania muzyki sięga 32 godzin (oznacza to, że samo etui zapewnia do 24 godzin pracy).

Wszechstronnemu zastosowaniu słuchawek sprzyja ich konstrukcja. Pchełki gwarantują wodoodporność na poziomie IP54, a etui – IPX2. Zestaw jest zatem częściowo odporny na pył i drobne zachlapania.

JBL Vibe Beam dostępne są w czterech kolorach – białym, czarnym, niebieskim oraz beżowym. Pojedyncza słuchawka waży 4,4 grama, natomiast komplet – 39,5 grama. Zestaw jest już dostępny w RTV Euro AGD w cenie 319 złotych. Z pewnością słuchawki już niedługo dołączą do oferty pozostałych sklepów z elektroniką.