Plus pomnoży korzyści, jeśli zostawisz stary smartfon w salonie

W życiu każdego smartfona przychodzi taki moment, że musi ustąpić miejsca nowszemu modelowi. Plus przygotował ofertę, dzięki której może to zdecydowanie słabiej uderzyć po kieszeni. To pakiet dwóch korzyści: nie dość, że dostajesz kasę, to jeszcze później nie musisz jej tyle wydawać.

Kilka słów o programie Plus Odkup

Plus Odkup to program, którego nazwa mówi właściwie wszystko. Chodzi mianowicie o to, że operator oferuje odkupienie starego smartfona użytkownika, który przymierza się do zakupu nowego urządzenia. Otrzymane w ten sposób pieniądze zasilają kontro abonenckie i mogą zostać wykorzystane w ramach opłat abonamentowych albo też do spłaty kolejnych rat za nowy telefon.

źródło: Plus

Jak to działa? Wystarczy przynieść swój stary smartfon do salonu Plusa, a doradca klienta na miejscu dokona wyceny. Jeśli zaproponowana kwota będzie dla Ciebie zadowalająca i zdecydujesz się na jej zaakceptowanie, to wystarczy sfinalizować transakcję i niedługo potem pieniądze pojawią się na Twoim koncie abonenckim.

Odsprzedajesz telefon? Łap specjalną ofertę

Jednak sam zastrzyk gotówki to nie wszystko, na co teraz możesz liczyć, decydując się na skorzystanie z programu Plus Odkup. Odsprzedaż telefonu pozwala także skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej na zakup nowego urządzenia. W ramach tej oferty masz do wyboru rozmaite modele marek Samsung, Motorola, Oppo, Xiaomi i Redmi w obniżonych cenach – rabaty rozpoczynają się od 100 złotych w przypadku budżetowych urządzeń i sięgają nawet 1500 złotych przy flagowcach.

Przykładowo, decydując się na zakup któregokolwiek smartfona z rodziny Samsung Galaxy S24 5G możesz liczyć na rabat wynoszący co najmniej 1000 złotych (przynajmniej względem oficjalnej ceny rynkowej – realnie zaoszczędzić możesz nieco mniej, choć wciąż w wielu przypadkach jest to bardzo atrakcyjna oferta). Konkretnie wygląda to tak:

Samsung Galaxy S24 5G: 8/128 GB za 3099 złotych (o 1000 złotych taniej / 299 złotych na start + 12 rat po 233,33 złotych), 8/256 GB za 3400 złotych (o 1000 złotych taniej / 349 złotych na start + 12 rat po 254,17 złotych),

Samsung Galaxy S24+ 5G: 12/256 GB za 4200 złotych (o 1000 złotych taniej / 399 złotych na start + 12 rat po 316,67 złotych), 12/512 GB za 4799 złotych (o 1000 złotych taniej / 499 złotych na start + 12 rat po 358,33 złotych),

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: 12/256 GB za 5599 złotych (o 1000 złotych taniej / 549 złotych na start + 12 rat po 420,83 złotych), 12/512 GB za 5699 złotych (o 1500 złotych taniej / 549 złotych na start + 12 rat po 429,16 złotych).



Oczywiście na rodzinie Galaxy S24 świat się nie kończy. Inne telefony dostępne w ramach tej oferty to (w kolejności alfabetycznej):

To (jeszcze) warto wiedzieć

Tutaj znajdziesz listę telefonów przyjmowanych w ramach programu Plus Odkup, a jeśli chcesz samodzielnie dokonać wstępnej wyceny swojego urządzenia bez wychodzenia z domu, to możesz to zrobić, pobierając oficjalną aplikację ze sklepu Google Play lub App Store.

A co dzieje się z oddanym smartfonem? Jeśli jest taka możliwość, to ekipa Digital Care czyści, naprawia i aktualizuje telefon, by dać mu drugie życie. W innym razie utylizuje sprzęt w odpowiedzialny ekologicznie sposób.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!