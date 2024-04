Nowy iPad Air będzie nudniejszy niż sądziliśmy

Jak wynika z najnowszych informacji, tegoroczny iPad Air nie otrzyma wyczekiwanej przez wielu użytkowników zmiany. Pozostaje mieć nadzieję, że przynajmniej jego cena będzie bardziej akceptowalna.

Nowy iPad Air nie dostanie lepszego ekranu

iPad Air obecnej generacji, który został pokazany w 2022 roku, to jeden z lepszych tabletów na rynku. Dostajemy świetną jakość wykonania, przyjemny design, a także sporo mocy dzięki zastosowaniu procesora Apple M1. Do tego dochodzi jeszcze iPadOS, który nie tylko jest wygodny i intuicyjny w obsłudze, ale też oferuje dostęp do bogatej biblioteki aplikacji i gier. Nie brakuje jednak głosów, że zastosowany ekran Liquid Retina z podświet­leniem LED i w technologii IPS powinien być zastąpiony przez lepszą technologię – mini LED lub OLED.

Oczywiście wdrożenia ekranu OLED w tegorocznym iPadzie Air nie należy oczekiwać. Takie wyświetlacze nie trafiły jeszcze do żadnego tabletu Apple, a przecież pierwsze w kolejce są modele z rodziny Pro. Jednak przejście na ekrany mini LED, dostępne już w iPadach Pro, wydawało się całkiem prawdopodobne.

Co więcej, pojawiły się nieoficjalne informacje, które właśnie zapowiadały przejście na ekran mini LED. Ich autorem był analityk Ross Young, specjalizujący się m.in. w przeciekach dotyczących wyświetlaczy. Ekran mini LED miał trafić na pokład nowego, 12,9-calowego modelu iPad Air, który będzie sprzedawany obok mniejszego, 10,9-calowego wariantu.

iPad Air z Apple M1 (źródło: Apple)

Ross Young postanowił zaktualizować wcześniejszy raport. Teraz analityk twierdzi, że Apple, mimo wielu źródeł potwierdzających wprowadzenie mini LED, pozostanie przy panelu LCD. Decyzja ma być podyktowana przede wszystkim wysokimi kosztami związanymi z ekranami mini LED, co przełożyłoby się na cenę 12,9-calowego tabletu. Większy iPad Air byłby po prostu zbyt drogi, zbliżając się pod względem ceny do iPadów Pro, więc raczej nie cieszyłby się zbyt dużym zainteresowaniem.

Premiera nowych tabletów Apple już niebawem

Na potwierdzenie powyższych informacji raczej nie będziemy musieli długo czekać. Otóż Apple oficjalnie ogłosiło, że najbliższa konferencja odbędzie się na początku maja. Wszystko wskazuje, że na konferencji poznany nowe tablety – nie tylko omawiany model iPad Air, ale pewnie też nowe iPady Pro, a także nową generację podstawowego iPada i odświeżonego iPada mini.