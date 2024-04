Poczta Polska: „Zbliża się koniec papierowych listów”

Bank Pocztowy poinformował, że przetestował nową usługę e-Doręczeń, która oferuje Poczta Polska. Ma ona na celu zastąpienie tradycyjnej korespondencji papierowej wysyłanej do osób prywatnych oraz instytucji. Dzięki temu rozwiązaniu, zamiast odwiedzać pocztę osobiście, możliwe będzie elektroniczne wysłanie dokumentów.

e-Doręczenia coraz popularniejsze

Warto na samym początku przypomnieć, że e-Doręczenia to już nie taka zupełna nowość. Już w 2017 roku Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało strategię mającą na celu zredukowanie ilości tradycyjnej korespondencji papierowej w Polsce. Pomysł polega na tym, że listy polecone mogą być dostarczane do bezpiecznych skrzynek poczty elektronicznej. W temacie zaczęło się dziać nieco więcej po wejściu w życiu ustawy dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która nakładała na urzędy obowiązek rozpoczęcia wdrażania e-Doręczeń. Od grudnia 2023 roku specjalną skrzynkę do elektronicznych doręczeń można założyć pod adresem edoreczenia.gov.pl.

Do podmiotów, które stosują nowy rodzaj listów poleconych niebawem ma dołączyć Bank Pocztowy. Usługa została już przetestowana. Dzięki e-Doręczeniom, zarówno obywatele, jak i firmy mają możliwość wysyłania oraz odbierania elektronicznych dokumentów z potwierdzeniem nadania i odbioru z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Z tej usługi korzysta już ponad 250 tysięcy osób. Elektroniczne doręczenia mają moc prawną równoważną z tradycyjnymi przesyłkami poleconymi z potwierdzeniem odbioru.

O tym, jak łatwo złożyć skrzynkę e-Doręczeń, piszemy tutaj.

Poczta Polska wieszczy koniec papierowych listów

Dariusz Śpiewak, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej powiedział, że „niebawem będziemy świadkami końca ery listów papierowych. Obserwujemy, jak korespondencja w zawrotnym tempie zmienia się z papierowej na elektroniczną”.

Nie chodzi oczywiście o całkowitą rezygnację z papierowej formy listów. Wiceprezes podkreśla, że jego twierdzenia odnoszą się do oficjalnej urzędowej korespondencji, która może zostać zastąpiona przez e-Doręczenia. Oczywiście z tej usługi mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Aby zintegrować firmę z systemem e-Doręczeń, konieczne jest złożenie wniosku o dostęp do środowiska tego systemu oraz podanie publicznych adresów IP, z których będzie realizowana komunikacja.

Dzięki unikalnym Adresom do Doręczeń Elektronicznych (ADE), przydzielanym przez Ministra ds. informatyzacji, użytkownicy mogą być pewni, że ich korespondencja trafia do właściwej osoby czy instytucji. Co więcej, e-Doręczenia pozwalają na bieżące śledzenie statusów korespondencji dzięki dowodom wystawianym na każdym etapie procesu, w tym daty nadania i doręczenia, potwierdzone kwalifikowanym znacznikiem czasu.