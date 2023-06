Plus świętuje 25. urodziny oferty na kartę. Ma dla Was prezent i porcję ciekawostek

Plus już od 25 lat ma w swoim portfolio ofertę na kartę. Z okazji 25. urodzin operator postanowił obdarować swoich klientów miłym prezentem, a także podzielić się porcją ciekawych informacji na temat taryfy prepaid.

Prezent dla klientów z okazji 25. urodzin oferty Plus na Kartę

Zazwyczaj to solenizant otrzymuje prezenty od innych, lecz w tym wypadku jest inaczej, bowiem to właśnie Plus rozdaje prezent swoim klientom, którzy korzystają z jego oferty na kartę. Co to za prezent i jak go otrzymać?

źródło: Polkomtel

Prezent jest bardzo fajny, ponieważ jest to pakiet 25 GB internetu do wykorzystania w ciągu 30 dni od jego aktywacji. Bonusową paczkę gigabajtów można odebrać do 18 czerwca 2023 roku, wysyłając SMS o treści URODZINY na numer 80225. Niewykorzystane GB nie przechodzą na kolejny okres – operator po prostu wyłączy pakiet po 30 dniach.

25. rocznica oferty na kartę to też okazja do ciekawych podsumowań

Plus już w 1998 roku dodał do swojego portfolio ofertę na kartę. Ja wtedy miałem 7 lat i jeszcze nie interesowałem się komórkami, ale kiedy już dostałem swój pierwszy telefon kilka lat później – zieloną Nokię 3410, była do niej włożona karta SIM właśnie tego operatora (z taryfą Simplus; do tej pory mam wykorzystane karty-zdrapki do doładowania konta).

A skoro już mowa o doładowaniach, to Polkomtel podaje, że przez 25 lat klienci zrobili w sumie 2 mld doładowań. Nie zdradza niestety, na jaką łączną kwotę, ale na pewno można tu mówić o dziesiątkach, jeśli nie setkach miliardów złotych.

Operator ujawnił też, że osoby korzystające z oferty Plus na Kartę najczęściej wyjeżdżają do Niemiec, Holandii i Czech, a także podsumował 2022 rok. W zeszłym roku użytkownicy taryf na kartę wydzwonili 2360000000 (2,36 mld) minut i wysłali 670000000 (670 mln) SMS-ów oraz zużyli 83 PB (87000000 GB) danych, co jest „równowartością” obejrzenia 48 mln godzin filmów w jakości HD (godzina takiego wideo „pożera” bowiem ~1,8 GB).