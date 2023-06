Vectra ma świetną ofertę na abonament komórkowy, ale z haczykiem

Niejednokrotnie zdarzało mi się informować Was o tym, że Vectra przygotowała bardzo atrakcyjną ofertę abonamentu telefonicznego. Teraz mam okazję ponownie o tym napisać, choć niestety jednocześnie muszę Was lojalnie uprzedzić, że ta oferta ma dość istotny haczyk.

Vectra przygotowała kuszącą ofertę na abonament komórkowy

Do tej pory najtańszym abonamentem telefonicznym w Vectrze była oferta BEZLIMIT 10GB za 19,99 złotych miesięcznie, którą kilkukrotnie dało się kupić w cenie 14,99 złotych miesięcznie, zarówno z umową na 24 miesiące, jak i na czas nieokreślony. Teraz jednak operator przygotował jeszcze ciekawszą propozycję.

Mianowicie teraz, w ramach promocji, trwającej do 30 czerwca 2023 roku, możecie kupić ofertę BEZLIMIT 30GB w cenie 19,99 złotych miesięcznie z umową na czas nieokreślony. Oznacza to, że możecie ją w każdym momencie wypowiedzieć bez konsekwencji – a to ważny przywilej, za chwilę wyjaśnię dlaczego. Do pierwszej faktury zostanie doliczona jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 1 złotówki.

W ofercie BEZLIMIT 30GB otrzymacie nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y w Polsce i roamingu w Unii Europejskiej, a także de facto nielimitowany internet, aczkolwiek 30 GB będziecie mogli wykorzystać z pełną prędkością, bo później włączy się tzw. lejek, ograniczający prędkość transmisji do maksymalnie 1 Mbit/s.

W razie potrzeby można dokupić dodatkowe pakiety internetu z pełną prędkością: 1 GB za 3 złote, 2 GB za 5 złotych i 10 GB za 15 złotych. Warto też wspomnieć, że Vectra umożliwia korzystanie z technologii 5G, a swoje usługi komórkowe świadczy za pośrednictwem infrastruktury sieci Play.

Niniejsza oferta jest jednak dostępna wyłącznie dla nowych klientów.

Gdzie jest ten tytułowy haczyk?

Jak już zasygnalizowałem w tytule, promocja Vectry ma jeden, dość istotny haczyk. Otóż Vectra zawiera w swoich umowach tzw. klauzulę inflacyjną, która upoważnia ją do waloryzacji ceny abonamentu o wskaźnik inflacji. Co ważne: nawet dwa razy w ciągu roku, w oparciu o średnioroczny i półroczny wskaźnik inflacji, podawany przez Główny Urząd Statystyczny.

Chociaż Vectra nie jest jedynym operatorem w Polsce, który wprowadził tzw. klauzule waloryzacyjne w swoich umowach, to jednocześnie jest jedynym, który do tej pory zdecydował się wykorzystać ten przywilej. Spotkało się to z ostrą krytyką klientów, ale nie wiemy, czy spowodowało masowy odpływ do konkurencji.

Należy zatem mieć z tyłu głowy, że Vectra może podnieść cenę abonamentu po podpisaniu umowy, ale w przypadku wybrania oferty BEZLIMIT 30GB możecie ją wówczas wypowiedzieć bez konsekwencji, jako że nie ma w niej okresu zobowiązania. W przypadku umów na czas określony nie można tego zrobić bez kary.

Gwoli ścisłości trzeba dodać, że na mocy klauzuli waloryzacyjnej Vectra zobowiązuje się do obniżenia ceny w sytuacji, gdy GUS ogłosi deflację, lecz nie ma co się oszukiwać, że nastąpi to w najbliższym czasie, więc trzeba być przygotowanym raczej wyłącznie na podwyżki. Oczywiście nigdy nie ma też 100% pewności, że Vectra ponownie zdecyduje się wykorzystać klauzulę inflacyjną do podniesienia cen (bo to możliwość, a nie obowiązek), ale skoro już raz to zrobiła, to nie będzie zaskoczeniem, gdy zrobi to po raz kolejny.