Lato z deskorolką – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 w PlayStation Plus Essential na sierpień!

To może być idealny moment na odnowienie subskrypcji PlayStation Plus Essential. Zarówno gry z obecnego, jak i przyszłego miesiąca są tak świetne, że grania Wam starczy na dobre pół roku. Sprawdźmy więc nadchodzącą ofertę Sony.

PlayStation Plus romansuje z Activision

Chciałoby się rzec, że to łabędzi śpiew tej owocnej relacji, jaką Sony konsumowało z Activision-Blizzard przez ostatnie lata. Ekskluzywne beta-testy i zawartość w grach z serii Call of Duty czy czasowa ekskluzywność Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy (2017) – to były czasy!

Teraz jednak firma Bobby’ego Koticka przejdzie we własność Microsoftu, a to oznacza marginalne relacje z Sony w przyszłości. Nic więc dziwnego, że PlayStation wyciska z kalifornijskiej korporacji jak najwięcej gier dla subskrybentów PlayStation Plus Essential. W mijającym miesiącu gracze mogą jeszcze odebrać kolejny tytuł z jamrajem – Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas.

Jak się okazuje, w sierpniu do usługi również trafi gra od Activision Blizzard. Sprawdźmy więc pełną listę gier w PlayStation Plus Essential na sierpień:

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 – PS5 | PS4,

Yakuza: Like a Dragon – PS5 | PS4,

Little Nightmares – PS4.

PlayStation Plus Essential – lista gier na sierpień 2022 (źródło: PlayStation Blog)

Tony Hawk i Yakuza? Biorę w ciemno!

Co tu dużo mówić – Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020) to fantastyczny remake klasycznych gier studia Neversoft. Model jazdy oraz robienia tricków został odwzorowany niemalże perfekcyjnie, a stare mapy wyglądają teraz jak nigdy wcześniej. Choć sam jestem większym fanem Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2001), to legendarne pozycje z PS1 również wypadły świetnie w tej nietypowej paczce. Jeżeli wychowaliście się na serii Skate i chcecie zaznać klimatu wczesnych lat 2000., to zdecydowanie jest składanka dla Was.

Oprócz tego kolejny duży tytuł z okienka startowego PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S. Yakuza: Like a Dragon (2020) nie jest typowym reprezentantem tej serii. W porównaniu do pozostałych dzieł Ryu Ga Gotoku Studio, chodzona bijatyka ustępuje miejsca widowiskowej walce turowej, inspirowanej japońskimi legendami w stylu serii Dragon Quest. Nie trzeba jednak tu nadrabiać dziesiątek odsłon Yakuzy, by dobrze się bawić w tej produkcji. A kto wie – może to właśnie pretekst, by zanurzyć się w tym niecodziennym uniwersum?

Warto również pamiętać o Little Nightmares (2018). Choć jest to najstarsza i najmniejsza pozycja w zestawieniu, to dość urocza platformówka 2.5D, której niewątpliwie warto dać szansę. Pamiętajcie tylko, że nadchodzące gry w PlayStation Plus Essential odbierzecie już od 2 sierpnia 2022 roku.