Darmowa aktualizacja do The Sims 4. Sprecyzujesz, z kim Twój Sim będzie robił bara-bara

Legendarna seria symulatorów życia The Sims jest wciąż rozwijana. Czwarta część gry zyskała właśnie wiele nowych funkcji, w tym wyczekiwane przez wiele osób ustawienia owłosienia ciała oraz orientacji seksualnej Simów. O to ostatnie fani gry prosili twórców od wielu lat.

Reklama

Do The Sims 4 trafiają ustawienia orientacji seksualnej

Symulator życia, jak sama nazwa wskazuje, ma odwzorowywać prawdziwe życie i umożliwiać graczom kreatywne wyrażanie siebie. Najnowsza odsłona gry, The Sims 4, skupia się na tym aspekcie nieco bardziej niż poprzednie wersje. Studio Maxis od blisko 7 lat wydaje kolejne DLC i bezpłatne aktualizacje z nowymi funkcjami. W wersji 1.90 (oraz 1.61 w edycji na konsole) zaimplementowano rzeczy, o które fani prosili od bardzo dawna.

W najnowszej aktualizacji zostały bowiem dodane ustawienia orientacji seksualnej Simów, które pozwalają na określenie preferencji romantycznych oraz seksualnych postaci. Gracze mogą również wybrać opcję „romantycznej eksploracji”, nieco upłynniając swoje wybory, bądź też tę opcję wyłączyć i określić zachowania Sima na stałe.

Szczegółowe ustawienia orientacji seksualnej Sima (fot. Tabletowo.pl)

Nowość ta jest kolejnym, sporym krokiem w kierunku realistycznego odzwierciedlenia ludzkiej natury i pozwala graczom jeszcze ściślej kontrolować zachowania swoich rodzin bez użycia dodatkowych modyfikacji. Kilka lat temu do gry zawitały opcje sylwetki i ubioru, pozwalające męskim postaciom na noszenie damskich ubrań i na odwrót. Gra oferowała również ustawienia dotyczące zachodzenia w ciążę oraz korzystania z toalety na stojąco.

W tym roku do The Sims 4 zawitała też inna kontrowersyjna zmiana, jaką jest możliwość wybrania zaimków, wyświetlanych w komunikatach. Za pomocą tej funkcji EA pragnęło pokazać, że ta odsłona gry cechuje się bardzo wysoką inkluzywnością, lecz implementacja tego elementu we wszystkich językach okazała się zbyt skomplikowana.

Na razie ten element trafił wyłącznie do wersji anglojęzycznej i możliwe, że za jakiś czas zostanie rozszerzony na kolejne języki. Nie sądzę jednak, by trafił on do polskiej wersji językowej, gdyż odmiana w polskim jest bardzo rozbudowana, co stawia bardzo duże wyzwanie przed twórcami. Niemniej jednak, wielu graczy ucieszyło, że Maxis stara się być bardziej przyjazne dla mniejszości.

fot. Maxis

Owłosienie ciała, nowy telefon i nie tylko

Orientacja seksualna nie jest jednak jedyną nowością, jaka zawitała do The Sims 4. Do gry trafiły także różne opcje owłosienia ciała. Dotychczas gracze mieli możliwość dostosowywania wyłącznie fryzury oraz zarostu, natomiast ciało można było urozmaicać tatuażami oraz bliznami.

Nic dziwnego, że fani prosili o dodanie owłosienia także w czwórce – funkcja ta pojawiła się już w jednym z DLC do trzeciej odsłony gry i spodobała się wielu osobom. Jej brak wymuszał na graczach korzystanie z nieoficjalnych modyfikacji, co niepotrzebnie komplikowało rozgrywkę.

Ustawienia owłosienia ciała (fot. Tabletowo.pl)

Dostępne opcje zostały podzielone na cztery sekcje i umieszczone w kategorii „Sylwetka” w panelu Stwórz Sima. Można je wybierać dla nastolatków i starszych postaci. Gracze, którzy zdecydują się na zakup nadchodzącego DLC Licealne lata, będą mieli do dyspozycji większy wybór opcji, a owłosienie (w tym także zarost) będzie mogło rosnąć z czasem. Rzecz jasna, w dodatku pojawi się też funkcja golenia się.

O zmiany prosił się również simowy telefon, który na przestrzeni lat zyskiwał coraz to nowsze funkcje. Dotychczasowe kategorie były na tyle przeładowane i nieczytelne, że znalezienie odpowiedniej opcji potrafiło zająć sporo czasu. Dzięki zmianom poruszanie się po nim stało się o wiele łatwiejsze, a wszystkie opcje zostały podzielone na 8 różnych kategorii. Całość wygląda teraz naprawdę schludnie.

Interfejs telefonu (fot. Tabletowo.pl)

Nowa wersja usuwa także system kaprysów. Od teraz zamiast nietypowych zachcianek, Simowie mogą otrzymywać pragnienia i obawy (znane wielu graczom z The Sims 2), a ich realizowanie będzie wpływało na dalszą rozgrywkę. Twórcy gry zdecydowali się na ich domyślne włączenie, lecz można je wyłączyć w opcjach gry.

Ostatnia z nowości, która trafiła do gry podstawowej, to zakrzywione ściany. Zmiana ta ucieszy przede wszystkim budowniczych, którzy poszukiwali odrobiny świeżości w tworzonych przez siebie domach. Zaokrąglone ściany to funkcja, która uzupełni zaokrąglone tarasy, ogrodzenia i platformy, więc gracze obeznani z tworzeniem nietypowych domów z pewnością bardzo szybko połapią się w sterowaniu tymi elementami.

Aktualizacja 1.90 dla pecetów oraz 1.61 dla wersji konsolowej gry, oprócz garści nowych funkcji, wprowadza też szereg poprawek błędów. Została ona już udostępniona wszystkim graczom i można ją pobrać z poziomu Origina, Steama oraz konsoli PlayStation i Xbox.