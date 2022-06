Crash Bandicoot 4 w PlayStation Plus – najwyższy czas!

PlayStation Plus Essential to najniższy próg subskrypcji Sony. A tu proszę – to ci abonenci jako pierwsi otrzymają porcję świeżych gier w lipcu. I to nie byle jakich! Wśród nich znalazła się jedna z najlepszych platformówek 2020 roku, czyli Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas!

PlayStation Plus Essential na lipiec 2022

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas było jedną z niewielu pozycji, które zakupiłem w przedsprzedaży. Po fantastycznym Spyro: Reignited Trilogy (2018), studio Toys for Bob miało u mnie pełny kredyt zaufania.

Najlepsze jest to, że i tym razem nie zawiodłem się na tej ekipie. Jej ostatnia gra to najbardziej rozbudowana platformówka z Crashem w historii. Niecodzienne pojedynki z bossami, najtrudniejsze wyzwania zręcznościowe w tej serii gier, a także mnóstwo grywalnych postaci, urozmaicających klasyczną formułę studia Naughty Dog.

Celowo o tej ekipie wspominam, gdyż Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas stoi na równi z kultową trylogią Crasha z oryginalnego PlayStation. To jest niesamowite, że gracze będą mogli ją wchłonąć za jedyne 37 złotych – to koszt miesięcznej subskrypcji PlayStation Plus.

A pamiętajmy, że to nie jest jedyna gra, dostępna w ramach usługi w lipcu. W co jeszcze więc zagracie? Oprócz Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas (na PS4 i PS5) PlayStation przygotowało też The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4) i Arcadegeddon (PS4 i PS5).

Pełna lista gier w PlayStation Plus Essential na lipiec 2022 roku (źródło: PlayStation Blog)

Co z resztą progów abonamentu Sony?

Choć trzy gry z PlayStation Plus Essential zachwycają, warto zapytać o pozostałe warianty usługi od Sony. Należy pamiętać, że zarówno wariant Extra, jak i Premium będzie otrzymywać osobne ogłoszenia o nadchodzących grach, tylko że w połowie każdego miesiąca. Zmiany w subskrypcji to także zmiana w cyklu publikacji informacji, do której trzeba będzie się również przyzwyczaić.

Muszę jednak przyznać – nie spodziewałem się, że Sony rzuci tak mocną grę na lipiec 2022 roku. Nie typowałbym również Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas z tego powodu, że Microsoft jest w trakcie przejmowania Activision-Blizzard. Można więc zakładać, że firma Bobby’ego Koticka ma z Sony pewną umowę, która zakłada jakiś wkład w rozwój abonamentu PlayStation Plus. I bardzo dobrze – więcej świetnych gier dla graczy.

Wszystkie pozycje z lipcowej oferty Sony pobierzecie na konsole już od 5 lipca 2022 roku. Pamiętajcie, że to również ostatni dzwonek, by pobrać gry z czerwca. Co jak co, ale taki God of War (2018) po ulicy nie chodzi!