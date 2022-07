Star Wars: Knights of the Old Republic – remake opóźniony do odwołania

Fani Gwiezdnych Wojen nie mogą narzekać na brak dobrych gier w tym uniwersum. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia, dlatego zeszłoroczna zapowiedź odświeżenia Star Wars: Knights of the Old Republic ucieszyła niemalże wszystkich. Tylko… właśnie, najpierw ten projekt musi zostać ukończony. Remake został opóźniony do odwołania, ponieważ ekipa z Aspyr napotkała kilka problemów.

Reklama

Co słychać w Teksasie?

Po trzech latach prac nad odświeżeniem Star Wars: Knights of the Old Republic, 30 czerwca studio pokazało demo swoim partnerom biznesowym – Sony oraz Lucasfilm. Obecność włodarzy PlayStation nie była zaskoczeniem – w końcu tytuł miał zagwarantowaną czasową ekskluzywność na PlayStation 5. Gdy pracownikom studia wydawało się, że są na dobrej drodze, szefostwo Aspyr Media zwolniło nagle dwóch dyrektorów kreatywnych. Brad Prince oraz Jason Minor nie będą już pracować przy nowym Star Wars: KOTOR, tylko dlaczego?

Z raportu Jasona Schreiera wynika, że głowy studia nie były zachwycone efektem pokazu. Mało tego – projekt w tej chwili został wstrzymany całkowicie. Anonimowe źródła twierdzą, że zbyt wiele czasu i pieniędzy włożono w przygotowanie wersji demonstracyjnej, która nie spełniła oczekiwań przełożonych.

Remake Star Wars: KOTOR miał ukazać się pierwotnie pod koniec 2022 roku, choć deweloperzy twierdzą, że bardziej realistyczną datą jest teraz rok 2025!

Star Wars vs deweloperzy gier – kto wygra?

Star Wars: KOTOR już w 2003 roku był ogromną produkcją, dlatego przygotowanie takiego odświeżenia zdecydowanie może przerosnąć malutkie Aspyr Media. Choć obecnie to studio jest częścią Embracer Group (THQ Nordic, Koch Media, Eidos), ekipa nie mierzyła się jeszcze z projektem na taką skalę. Zazwyczaj jej członkowie byli wyrobnikami, tworzącymi porty gotowych gier na inne platformy. Żeby było zabawniej, to oni również przenieśli oryginalne Star Wars: KOTOR na urządzenia mobilne.

9.4 Ocena

Nawet. jeśli przyjdzie nam poczekać na remake od Aspyr nieco dłużej, będziemy mieli co robić w świecie Gwiezdnych Wojen. EA oraz Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) pracują nad aż trzema grami w tym uniwersum, a swoją opowieść tworzy również Quantic Dream (Heavy Rain, Detroit: Become Human) – choć niewątpliwie jest to również dość odległy temat.

Tylko pytanie brzmi, czy sam Aspyr może poczekać do 2025 roku? Miejmy nadzieję, że projekt jednak zostanie ukończony, nawet jeśli będzie musiał trafić do innego, bardziej kompetentnego studia.