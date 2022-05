Sony pokazało więcej gier dla odświeżonego PlayStation Plus

Jeszcze pod koniec maja, pierwsze kraje będą mogły testować nowe PlayStation Plus. Subskrypcja została podzielona na trzy progi, oferujące nowe i klasyczne gry z katalogu producenta i jego partnerów. Teraz poznaliśmy pierwsze z nich.

PlayStation Plus robi wrażenie

Zanim przejdziemy do omówienia listy gier, przypomnijmy sobie ceny oraz zawartość poszczególnych progów odświeżonego PlayStation Plus:

PlayStation Plus Essential (37 złotych miesięcznie/100 złotych kwartalnie/240 złotych rocznie) – dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze;

– dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze; PlayStation Plus Extra (58 złotych miesięcznie/165 złotych kwartalnie/400 złotych rocznie) – zawartość pakietu Essential + katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia, a także gry w chmurze, w tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych;

– zawartość pakietu Essential + katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia, a także gry w chmurze, w tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych; PlayStation Plus Premium (70 złotych miesięcznie/200 złotych kwartalnie/480 złotych rocznie) – zawartość pakietów Essential i Extra + około 340 gier z PS3 (chmura), a także PS1, PS2, PSP (chmura oraz emulacja), wersje próbne gier, umożliwiające ich sprawdzenie przed zakupem.

Mając to z głowy, czas na nowości. Spójrzmy najpierw na pierwsze produkcje, jakie ujrzymy w ramach PlayStation Plus Extra (PS4/PS5). Informacja pochodzi z oficjalnego blogu PlayStation.

PlayStation Studios: Alienation | Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4 Death Stranding and Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4 Ghost Of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Studia zewnętrzne: Ashen | Annapurna Interactive, PS4 Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5 Celeste | Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2 | Ubisoft, PS4



Jest to lista, która niewątpliwie imponuje. Głównie ze względu na obecność wielkich gier od studiów first-party, lecz równie wielkie zaangażowanie Take-Two Interactive oraz Ubisoftu. Wielkimi nieobecnym są Ratchet & Clank: Rift Apart czy The Last of Us Part II, które najwidoczniej są zbyt świeże lub zbyt cenne na inkluzję w abonamencie za 400 złotych rocznie.

Klasyka na wynos

Kolejną ciekawostką są gry, jakie Sony udostępni w ramach PlayStation Plus Premium. Mówimy tutaj o klasycznych tytułach z PS One, PlayStation 2, PlayStation Portable oraz PlayStation 3, z zaznaczeniem iż w gry z chlebaczka zagramy tylko poprzez chmurę. Nie przedłużając, spójrzmy ponownie na listę gier.

PS One: Ape Escape | Japan Studio, Hot Shots Golf | Japan Studio, I.Q. Intelligent Qube | Japan Studio, Jumping Flash! | Japan Studio, Syphon Filter | Bend Studio, Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Worms World Party | Team 17, Worms Armageddon | Team17,

PlayStation Portable: Super Stardust Portable | Housemarque,

PlayStation 2: Ape Escape 2 | Japan Studio, Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, Dark Cloud | Japan Studio, Dark Cloud 2 | Japan Studio, FantaVision | SIE, Hot Shots Tennis | Japan Studio, Jak II | Naughty Dog, Jak 3 | Naughty Dog, Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, Rogue Galaxy | Japan Studio, Siren | Japan Studio, Wild Arms 3 | SIE,

PlayStation 3: Crash Commando | Creative Vault Studios, Demon’s Souls | From Software, echochrome | Japan Studio, Hot Shots Golf: Out of Bounds | Japan Studio, Hot Shots Golf: World Invitational | Japan Studio, Ico HD | Japan Studio, Infamous | Sucker Punch, Infamous 2 | Sucker Punch, Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, MotorStorm RC | Evolution Studios, Puppeteer | Japan Studio, rain | Japan Studio, Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, Ratchet & Clank: A Crack in Time | Insomniac Games, Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, Resistance 3 | Insomniac Games, Super Stardust HD | Housemarque, Tokyo Jungle | Japan Studio, When Vikings Attack | Clever Beans, Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., F.E.A.R. | WB Games, Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games,

Dodatkowe remastery z PS3, dostępne do pobrania na PS4 oraz PS5: Baja: Edge of Control HD | THQ Nordic, PS4 Bioshock Remastered | 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4 Lego Harry Potter Collection | WB Games, PS4



Uff, jakoś przez to przerbnęliśmy! Nie jest to kompletna lista, lecz daje ona wstępny obraz na to, co zobaczymy w najwyższym progu PlayStation Plus. Na początek, Sony oferuje już gotowy katalog, który wcześniej był dostępny w PlayStation Now, bądź gotowy do kupienia na PlayStation 4.

Ciekawostką jest fakt, że jeżeli posiadamy jakieś klasyczne tytuły z PS One oraz PSP w bibliotece gier na PS3/PSP/PS Vita, będziemy mogli je bezpłatnie pobrać, gdy tylko zostaną udostępnione w usłudze. Nie będzie od nas wymagana subskrypcja, co oznacza iż nie zapłacimy drugi raz za kupione niegdyś klasyki – toświetny ruch ze strony Sony.

Jim Ryan również sugeruje, że zestawy gier w PlayStation Plus Extra i Premium będą aktualizowane dwa razy w miesiącu. Pytanie tylko, czy gier będzie przybywać, czy może ubywać? Cieszy również fakt, iż 23 czerwca sporą część usługi zasili aż 27 gier od Ubisoftu, w tym hitowe Assassin’s Creed: Valhalla.

Czekamy na pełną listę gier w odświeżonym PlayStation Plus – póki co, jest bardzo obiecująco!