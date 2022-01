Rekordowa popularność God of War na Steam!

PlayStation Studios może już spokojnie świętować kolejny sukces. God of War osiąga zawrotne wyniki na Steam, deklasując w swojej dziedzinie największe premiery gier wysokobudżetowych oraz – co najważniejsze – pozostałe produkcje Sony.

Weekend z Kratosem

65403 – oto rekordowa liczba graczy, jaka do tej pory grała równocześnie w God of War na platformie Steam. A pamiętajcie, że tytuł miał również swoją premierę na Epic Games Store! Ten szczyt miał miejsce 19 godzin temu, lecz teraz jest niewiele gorzej. W momencie, gdy to piszę, 59103 osób dalej podróżuje przez nordyckie krainy. Są to fantastyczne wyniki, utwierdzające mnie w przekonaniu, że lud pragnie gier PlayStation Studios na własnych komputerach PC.

Choć te statystyki są porażające, porównajmy je z pozostałymi produkcjami Sony dostępnymi na pecetach. Bierzemy pod uwagę szczytową liczbę graczy, jaka miała daną grę uruchomioną jednocześnie. Dane dostarcza niezawodne SteamDB.info:

Days Gone – 27450

– 27450 Horizon Zero Dawn – 56557

– 56557 Detroit: Become Human – 7218

Jeszcze więcej gier z PlayStation na PC

Deweloperzy God of War udzielili dość ciekawego wywiadu portalowi Game Informer. Istotna jest w szczególności wypowiedź Coreya Balroga, który podkreślił, że wiele studiów zabiegało równocześnie o możliwość publikowania gier na komputerach PC. Sony musiało być tak zmęczone sugestiami, że w końcu ruszyło z projektem kolonizacji pecetów. Osobiście przychylam się ku głosom, że to raczej wyniki sprzedażowe Horizon Zero Dawn przyczyniły się do eskalacji projektu.

Jak szybko zobaczymy więc God of War: Ragnarok na PC? Santa Monica Studio udzieliła wymijającej odpowiedzi. Moim zdaniem, poczekamy zdecydowanie mniej niż cztery lata od oryginalnej premiery. PlayStation dalej skupi się na mocnej, czasowej ekskluzywności. Gdy już wszyscy zagrają na konsolach starej i nowej generacji, wtedy Sony przypomni sobie o posiadaczach komputerów PC. Niestety, taka kolej rzeczy.

Prawda jest taka, że sporo gier musi jeszcze ukazać się na PC, zanim przejdziemy do rozmowy o kolejnych podróżach Kratosa. Marvel’s Spider-Man, Ghost of Tsushima czy wreszcie Bloodborne. Następnym wydaniem będzie Uncharted: Legacy of Thieves Collection, lecz tutaj datę premiery znamy tylko dla PlayStation 5 – już 28 stycznia!

A tymczasem, grajcie w God of War na PC. Adam już to zrobił, a nawet o tym napisał.