Dzień dziecka nie tylko dziś – ciesz się z prezentów z dłuższym terminem ważności

Dzień dziecka jest tylko raz w roku – 1 czerwca. A przynajmniej w teorii, ponieważ klienci Play, Netia i Polsat Box zostali obdarowani prezentami o dłuższym terminie ważności. Świetna wiadomość dla najmłodszych!

Reklama

Dostaliście coś na dzień dziecka? Pochwalcie się w komentarzach! Teraz do listy prezentów możecie dopisać kolejną pozycję, aczkolwiek pod warunkiem, że korzystacie z usług Play, Netia lub Polsat Box. Cała trójka przygotowała bowiem specjalną ofertę z okazji dnia dziecka.

Prezenty na dzień dziecka 2022 od Play

Zacznijmy od oferty Play. Wszyscy użytkownicy PLAY NOW i PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX zyskali na dzień dziecka dostęp do pakietu KIDS bez dodatkowych opłat na okres od 27 maja do 5 czerwca 2022 roku. W jego skład wchodzą treści VOD oraz aż 11 kanałów: Nickelodeon, Nick Jr., MiniMini+, teleTOON+, POLSAT JimJam, Boomerang, Cartoon Network, CBeebies, Baby TV, ducktv i Da Vinci.

Po 5 czerwca 2022 roku osoby, które będą chciały dalej mieć dostęp do kanałów z pakietu KIDS, mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego przez 30 dni. Po tym okresie opłata za miesiąc wynosi 10 złotych.

źródło: Blog Play

Prezenty na dzień dziecka 2022 od Netia

Netia również przygotowała specjalną ofertę z myślą o najmłodszych widzach. Od dziś, tj. 1 czerwca, aż do końca bieżącego miesiąca, czyli 30 czerwca 2022 roku, Netia odkodowała za darmo na dzień dziecka 10 kanałów z treściami dla dzieciaków: Da Vinci (pozycja EPG 39), CBeebies (101), Nick Jr. (102), Boomerang (103), Disney Channel (110), Disney Junior (106), Cartoon Network (112), NickToons (113), Nickelodeon Polska (114) i TeenNick (117).

źródło: Netia

Na dedykowanej stronie internetowej klienci Netia mogą znaleźć propozycje najciekawszych treści na odkodowanych za darmo kanałach, a także materiały edukacyjne dla dzieci w plikach PDF, przygotowane we współpracy z nadawcami. Ponadto Netia udostępnia bez dodatkowych opłat kanał dla dzieci w języku ukraińskim – Nickelodeon Ukraine Pluto TV (EPG 107), który będzie dostępny za darmo do lipca 2022 roku.

Prezenty na dzień dziecka 2022 od Polsat Box

Polsat Box również odkodował za darmo 10 kanałów z rozrywką dla najmłodszych do 30 czerwca 2022 roku: Nickelodeon (pozycja 500), Nick Jr. (501), NickToons (502), TeenNick (503), Cbeebies (504), Cartoon Network (510), Boomerang (511), Da Vinci (513), Disney Channel (520) i Disney Junior (521). Udostępnione bez dodatkowych opłat na dzień dziecka 2022 treści można oglądać także online w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych.

źródło: Cyfrowy Polsat

Polsat Box również stworzył specjalną stronę internetową, na której można znaleźć quizy, kolorowanki i zagadki. Ponadto też oferuje bez opłat (do końca lipca 2022 roku) kanał Nickelodeon Ukraine Pluto TV z treściami w języku ukraińskim (pozycja 509). Jest on dostępny także w Polsat Box Go w ramach bezpłatnego pakietu Polsat Box Go Ukraina, który łącznie zawiera 10 różnorodnych kanałów w języku ukraińskim.

Nowy kanał w PLAY NOW

Przy okazji warto jeszcze wspomnieć, że do oferty PLAY NOW i PLAY NOW TV dodano nowy kanał STUDIOMED TV, który jest dostępny dla posiadaczy Pakietu Podstawowego i klientów UPC z pakietem Select i wyższym. Na kanale STUDIOMED TV widzowie obejrzą treści związane ze zdrowiem i medycyną. Nad jego ramówką czuwa Rada Programowa składająca się z wybitnych ekspertów – lekarzy i profesorów.