The Legend of Zelda: Majora’s Mask wkrótce w Nintendo Switch Online!

Wspaniałe wieści dla subskrybentów Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Właśnie poznaliśmy konkretną datę premiery gry z N64, która swego czasu zrobiła prawdziwą furorę wśród graczy. Mowa o The Legend of Zelda: Majora’s Mask. Gra dołączy do oferty jeszcze w tym miesiącu!

Reklama

The Legend of Zelda: Majora’s Mask – powrót legendy

Nintendo Switch Online + Expansion Pack poszerza się o kolejną, legendarną produkcję. The Legend of Zelda: Majora’s Mask zostanie udostępnione subskrybentom usługi już 25 lutego 2022 roku. Tym samym jest to już 12 tytuł z kultowego Nintendo 64. Niedawno gracze mogli delektować gamingowe zmysły także grą Banjo Kazooie, którą Japończycy wrzucili do oferty już w styczniu.

Warto dodać, że The Legend of Zelda: Majora’s Mask jest jedną z najlepiej ocenianych gier, jakie kiedykolwiek powstały. Zerknijmy na statystyki Metacritic – wow, ocena 9,5/10! Sukces gry był ogromny, dlatego też w 2009 roku postanowiono przenieść ją na konsolę Wii, a w 2015 na 3DS. Oryginalna wersja gry trafiła na rynek w 2000 roku.

Reklama

Przypomnijmy, że nowa usługa Nintendo zadebiutowała w październiku zeszłego roku. Plan zakłada udostępnienie graczom w ramach abonamentu klasyków z N64 i Sega Genesis. Na liście znajdują się legendarne tytuły, takie jak: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 i Mario Kart 64 czy Yoshi’s Story.

Co w tej grze jest tak wyjątkowego?

Cóż, dla wielu graczy będzie to po prostu sentymentalna podróż w przeszłość. Majora’s Mask broni się jednak pod wieloma względami. Fabuła opowiada kontynuację historii z Ocarina of Time. W grze wcielamy się w Linka – chłopca, który będzie musiał odzyskać tajemniczą maskę o wielkiej mocy i zapobiec wydarzeniom, które mogą położyć kres krainie nazywanej Terminą.

Zabawa koncentruje się na eksploracji, zagadkach logicznych, walce i stopniowym odkrywaniu fabuły. Do dyspozycji gracza jest też sporo aktywności pobocznych. W każdym razie, jeśli jesteście subskrybentami usługi Nintendo Online + Expansion Pack albo zamierzacie nimi zostać – ten tytuł koniecznie sprawdźcie!