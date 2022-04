Nareszcie znamy polskie ceny odświeżonego PlayStation Plus

Kampania informacyjna na temat odświeżonego PlayStation Plus zdecydowanie nabrała tempa. Wiemy już, że usługa pojawi się w pełnym formacie również w Polsce, wprowadzając pełne wsparcie dla odtwarzania gier w chmurze. Teraz jednak poznaliśmy jedną z najważniejszych informacji – ceny poszczególnych progów w naszym kraju.

Trzy progi, jedno PlayStation Plus

Co by nie przedłużać, rzućmy okiem na oficjalne ceny pakietów. Każdą z usług możemy wykupić na miesiąc, trzy miesiące bądź cały rok. Widać wyraźnie, iż Sony zależy tutaj na jak największej liczbie klientów, która zdecyduje się na zakup całorocznej subskrypcji. W każdym z przypadków ta zdecydowanie opłaca się najbardziej.

PlayStation Plus Essential (37 złotych miesięcznie/100 złotych kwartalnie/240 złotych rocznie) – dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze;

– dwie bezpłatne gry miesięcznie, ekskluzywne zniżki na gry, dostęp do gry sieciowej oraz zapisów w chmurze; PlayStation Plus Extra (58 złotych miesięcznie/165 złotych kwartalnie/400 złotych rocznie) – zawartość pakietu Essential + katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia, a także gry w chmurze, w tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych;

– zawartość pakietu Essential + katalog około 400 gier na PS4 oraz PS5, dostępnych do ściągnięcia, a także gry w chmurze, w tym produkcje od PlayStation Studios oraz wydawców zewnętrznych; PlayStation Plus Premium (70 złotych miesięcznie/200 złotych kwartalnie/480 złotych rocznie) – zawartość pakietów Essential i Extra + około 340 gier z PS3 (chmura), a także PS1, PS2, PSP (chmura oraz emulacja), wersje próbne gier, umożliwiające ich sprawdzenie przed zakupem.

Najmniej korzystnie wypada tutaj środkowy próg Extra. Różnica cenowa między nim a Premium jest taka mała, że dorzuciłbym już te dodatkowe 80 złotych, by mieć najwyższy pakiet usług na cały rok. Choć obecność klasycznych gier jest tutaj dodatkową zaletą, jest to zdecydowanie oferta dla największych fanów PlayStation.

Oficjalny cennik nowego PlayStation Plus (źródło: PlayStation Store)

Ciągle mnóstwo niewiadomych

O jakości nowego PlayStation Plus przekonamy się dopiero 22 czerwca 2022 roku. Wtedy właśnie usługa zadebiutuje na rynku europejskim – w tym również w Polsce. O jej wartości zadecyduje przede wszystkim lista gier, jakie pojawią się w ramach dodatkowo płatnych progów Extra oraz Premium. Na obecną chwilę zagwarantowane pozycje to Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 oraz Returnal.

Jak już wspomniałem w poprzednich artykułach, liczę przede wszystkim na solidną selekcję klasycznych gier z trzech generacji konsol PlayStation. Ratchet & Clank, Jak & Daxter, Sly Cooper czy God of War – obecność tych kompletnych serii gier to podstawa, by móc zacząć rozmawiać o usprawiedliwieniu wydania prawie 500 złotych na roczną subskrypcję PlayStation Plus Premium.

W przypadku pozostałych wydawców, chcę tylko pozytywnie się zaskoczyć. Wiem doskonale, jakie trudności Xbox miał ze swoim programem wstecznej kompatybilności, dlatego nie liczę na niemożliwe powroty w stylu Need for Speed: Most Wanted czy WRC: Rally Evolved.

Jakie gry sprawiłyby, że zakupilibyście rok subskrypcji PlayStation Plus Premium?