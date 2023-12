Play sprzeda Ci smartfon za pół ceny

Operator sieci Play postanowił wykorzystać przerwę pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem na to, by zaoferować klientom nową promocję, dzięki której można sporo zaoszczędzić. Przy zakupie wybranych smartfonów rabat sięga aż 50%. Do kogo skierowana jest nowa oferta i jakie modele urządzeń obejmuje?

Przenieś numer do Play i skorzystaj z promocji

Jak to zwykle bywa w przypadku ogłaszanych przez operatorów promocji, nie są one przeznaczone dla wszystkich. Nic dziwnego, że coraz częściej można w sieci natrafić na komentarze, w których stali klienci wyrażają swoje niezadowolenie z faktu, że często specjalne oferty dotyczą jedynie nowych klientów lub tych, którzy zdecydują się przenieść numer z innej sieci. Tak też jest i tutaj.

Wybrane smartfony Samsunga, realme oraz Motoroli w obniżonych cenach mogą kupić klienci, którzy postanowią przenieść numer do Play. Największe korzyści, czyli sięgające nawet 50% rabaty na urządzenia, można zyskać przy wyborze Abonamentu L lub HOMEBOX. Warto wspomnieć, że do tych ofert można dokupić dodatkowy numer za 35 złotych miesięcznie.

Pierwszy z wymienionych kosztuje 85 złotych miesięcznie (po rabatach). W zamian otrzymujemy internet mobilny bez limitu prędkości i danych, ale tylko przez pierwszych 12 miesięcy. Później limit miesięczny to 240 GB. Dodatkowo klient zyskuje darmowe SMS-y, MMS-y oraz rozmowy bez limitu, a także dostęp do Telewizji Play NOW. Abonament HOMEBOX oferuje internet bez limitu przez cały czas trwania umowy i dodatkową kartę SIM z 300 GB danych miesięcznie. Wiąże się to też z większymi kosztami – 95 złotych miesięcznie (po rabatach).

Jakie modele obejmuje promocja?

Jak już wspomniałem, specjalna oferta Play objęła wybrane smartfony marki Samsung, realme oraz Motorola. Z pewnością najbardziej interesuje Was to, na których modelach można zaoszczędzić najwięcej, ale zanim o tym, to jeszcze jeden haczyk dotyczący tej promocji. Urządzenia można kupić nawet 50% taniej w porównaniu z ceną bez abonamentu. Ponadto nie można całej kwoty zapłacić od razu. Jest ona rozłożona na 24 raty 0%, czyli na cały czas trwania umowy.

Za połowę ceny kupić można m.in. Samsunga Galaxy A54 5G, którego promocyjna cena wynosi 1199 złotych (zamiast 2399 złotych), realme 11 5G za 699 złotych (zamiast 1399 złotych) oraz Motorolę moto g54 5G za 499 złotych (zamiast 999 złotych).

Wybierać można jednak spośród dużo większej liczby smartfonów. Na niektórych z nich zaoszczędzicie więcej, a na niektórych mniej. Ich pełną listę znajdziecie pod tym linkiem.