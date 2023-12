Nowy smartfon chińskiej marki przypomniał mi o (bardzo) starym Samsungu

Z jednej strony lubimy wspominać, jak kiedyś wyglądał rynek smartfonów, ale z drugiej chyba nikt nie chciałby powrotu do tych czasów. Nowe modele czasami przywołują jednak z pamięci urządzenia, które zapisały się na kartach historii.

Smartfon z 2023 roku sprawił, że przypomniałem sobie o Samsungu z… 2012 roku

Producenci nieustannie prą do przodu, tworząc coraz lepsze i bardziej zaawansowane smartfony. Czasami jednak sięgają do swojego dziedzictwa, jak na przykład ostatnio zrobił do Samsung w przypadku modelu Galaxy Z Flip 5 Retro, który nawiązuje do telefonu z klapką SGH-E700. Swoją drogą zauważyliście, że pojawia się on w jednej z emitowanych obecnie reklam T-Mobile?

Teraz pojawił się kolejny powód, żeby powspominać starego Samsunga, a to za sprawą premiery smartfona Coolpad Grand View Y60. Pamiętacie Galaxy Grand, który zadebiutował w 2012 roku? Oferował on 5-calowy ekran – 11 lat temu wydawał się on wielki. Nieco później, prawie dwa lata, do oferty Koreańczyków dołączył Samsung Galaxy Grand Prime (również z 5-calowym wyświetlaczem), który cieszył się w Polsce bardzo dużą popularnością. Nie zdziwię się, jeśli przypomnicie sobie, że mieliście go sami lub posiadał go ktoś z Waszych bliskich bądź znajomych.

Kolejne dwa lata później, w 2016 roku, na rynku pojawił się Samsung Galaxy J2 Prime. Wspominam też o nim, gdyż przez długi czas mówiło się, że zadebiutuje on jako Samsung Galaxy Grand Prime+ lub Galaxy Grand Prime (2016). Po kolejnych dwóch latach, w 2018 roku, usłyszeliśmy o Galaxy Grand Prime Plus 2018, który miał zaoferować m.in. skaner tęczówki oka, jednak finalnie nigdy nie trafił do sprzedaży.

Samsung Galaxy Grand Prime

W kontekście Galaxy Grand przypomniał mi się również Samsung Galaxy Mega, który zadebiutował w wersjach z 5,8- i 6,3-calowym wyświetlaczem w 2013 roku. Takie przekątne są już bliższe dzisiejszym standardom, lecz jednocześnie były to czasy, gdy nomenklatura smartfonów Samsunga była w mojej opinii dramatyczna. Dziś oferta Koreańczyków jest zdecydowanie bardziej przejrzysta – podział na serie Galaxy A, Galaxy M, Galaxy S i Galaxy Z jest znacznie „przyjaźniejszy” dla klienta. Linię Galaxy F pominąłem z premedytacją, gdyż nie jest ona regularnie rozwijana przez firmę z Korei Południowej.

Co oferuje Coolpad Grand View Y60?

Ten smartfon ma kusić klientów przede wszystkim dużym ekranem (jego przekątna to 6,745 cala) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, wsparciem dla obsługi sieci 5G dzięki SoC UNISOC T760 z modemem 5G (6 nm) oraz 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD i akumulatorem o pojemności 5000 mAh.

Ponadto Coolpad Grand View Y60 ma 13 Mpix aparat na tyle i 5 Mpix na przodzie, od 4 do 8 GB RAM (w zależności od wersji), czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM (2x nano SIM) i port USB-C. Smartfon fabrycznie ma wgrany system Android 13 z nakładką COOLOS 3.0. Wymiary urządzenia to zaś 167,2x77x8,5 mm, a waga – 193 gramy.

Coolpad Grand View Y60 (źródło: Coolpad)

Niewątpliwą zaletą Coolpad Grand View Y60 jest też cena smartfona, która w Chinach zaczyna się od 999 juanów (równowartość ~550 złotych) za wersję 4/128 GB. Wariant 6/128 GB kosztuje 1099 juanów (~605 złotych, a konfiguracja 8/128 GB – 1299 juanów (~715 złotych). Model ten oczywiście nie będzie dostępny w Polsce, ale jego premiera była fajnym pretekstem do przypomnienia sobie o starych Samsungach.