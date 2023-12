Cena smartfona Nothing Phone (2a) będzie atrakcyjna

Nothing zaczynał jak OnePlus, ale wszystko wskazuje na to, że skończy jak OPPO, jeśli chodzi o spektrum oferty. Wszystkie firmy łączy osoba Carla Peia, który teraz stara się wypromować właśnie markę Nothing. Kolejnym jej orężem w walce o klienta będzie smartfon Nothing Phone (2a), którego cena według najnowszych doniesień ma być atrakcyjna.

Nothing Phone (2a) może być najtańszym smartfonem w historii marki Nothing

Pierwszy Nothing Phone (1) zadebiutował w Polsce w lipcu 2022 roku. Do sprzedaży trafiły trzy konfiguracje pamięciowe:

8/128 GB za 2299 złotych,

8/256 GB za 2399 złotych,

12/256 GB za 2619 złotych.

W Europie natomiast cena zaczynała się od 469 euro. Nothing Phone (2) podniósł cenową poprzeczkę wyżej, gdyż po premierze w lipcu 2023 roku okazało się, że klienci w Polsce kupią trzy dostępne konfiguracje w znacznie wyższych cenach:

8/128 GB za 2999 złotych,

12/256 GB za 3290 złotych,

12/512 GB za 3790 złotych.

W przypadku Nothing Phone (2a) producent postanowił zejść z ceną na niespotykany do tej pory poziom. Renomowany informator, Roland Quandt, przekazał za pośrednictwem swojego profilu w serwisie X, że najnowszy smartfon marki Nothing ma kosztować w Europie ~400 euro. Obecnie to równowartość ~1730 złotych, ale wiele może się zmienić do czasu oficjalnej premiery, ponieważ mówi się, że złoty może osłabnąć po Nowym Roku.

Kiedy premiera Nothing Phone (2a)? Jaka będzie specyfikacja smartfona?

Nothing zapowiedział swoją konferencję podczas targów MWC 2024 w Barcelonie, zatem spodziewamy się, że 27 lutego albo zadebiutuje Nothing Phone (2a), albo producent oficjalnie go zapowie i zdradzi co nieco na temat przygotowywanego do premiery smartfona. A właściwie potwierdzi to, co już wiemy, bo wiemy całkiem sporo.

Design Nothing Phone (2a) nie jest jeszcze do końca znany, ale częściowo już tak. Podobnie jak jego specyfikacja techniczna, która ma obejmować m.in. procesor Mediatek Dimensity 7200, od 8 do 12 GB RAM, od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci, dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy na tyle i 16 Mpix aparat na przodzie oraz 6,7-calowy wyświetlacz OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Źródło: Yogesh Brar (Twitter/X)

Smartfon ma fabrycznie pracować pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką Nothing OS i – jak przekazał dziś Roland Quandt – będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.